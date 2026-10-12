Od poniedziałku ćwiczenia Syrena-26
Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że podczas ćwiczeń syreny alarmowe będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności w województwie mazowieckim oraz wewnętrznych procedur reagowania.
"Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań" - zaapelował urząd.
Alert RCB
Do użytkowników sieci komórkowych na terenie województwa mazowieckiego wysłano Alert RCB o treści: "CWICZENIA: 12-16 października na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój".
Źródło: PAP / tvnwarszawa.pl