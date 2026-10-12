Od poniedziałku ćwiczenia Syrena-26

Treningi reagowania zagrożenia atakiem z powietrza w sobotę w dwóch województwach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Mazowiecki Urząd Wojewódzki poinformował, że podczas ćwiczeń syreny alarmowe będą przez minutę emitowały ciągły dźwięk. Ma to służyć sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania i ostrzegania ludności w województwie mazowieckim oraz wewnętrznych procedur reagowania.

"Prosimy o zachowanie spokoju oraz niepodejmowanie żadnych działań" - zaapelował urząd.

Alert RCB

Do użytkowników sieci komórkowych na terenie województwa mazowieckiego wysłano Alert RCB o treści: "CWICZENIA: 12-16 października na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie Syrena-26 z wykorzystaniem syren alarmowych. Zachowaj spokój".

Na terenie woj. mazowieckiego odbędzie się ćwiczenie z wykorzystaniem syren alarmowych Źródło zdjęcia: RCB