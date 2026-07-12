Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Deszcz podmył tory tramwajowe. Trzy linie na objazdach

|
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
Intensywne opady deszczu w ostatnich tygodniach doprowadziły do podmycia i uszkodzenia fragmentu torowiska na ulicy Stawki przy skrzyżowaniu z Karmelicką i Dziką - poinformowały Tramwaje Warszawskie. Trwają prace nad usunięciem awarii.

"Nasze ekipy rozpoczęły doraźną wymianę ok. 20 m toru. Prace są prowadzone od wczesnych godzin nocnych i będą trwały non-stop aż do usunięcia awarii" - zapewnili w komunikacie na Facebooku tramwajarze.

Uszkodzony fragment torowiska na ulicy Stawki
Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki
Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki
Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki
Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Utrudnienia w kursowaniu trzech linii

Przy okazji przypomniano, że torowisko w tym miejscu pochodzi z lat 90. i zostało zbudowane bez prawidłowego odwodnienia i posadowienia płyt betonowych (tzw. płyt węgierskich). Ostatnia naprawa główna w tym miejscu była przeprowadzona jeszcze w 1994 roku.

"Na ten moment zakładamy, że ruch tramwajów w ul. Stawki i Al. Jana Pawła II na odcinku od Andersa do Ronda 'Radosława' pozostanie wstrzymany w obu kierunkach co najmniej do końca weekendu" - podkreślono.

Jak jeżdżą tramwaje? Linie 16, 17 i 76 zostały skierowane na trasy objazdowe: - linia 17 kursuje objazdem przez Andersa, Mickiewicza, Słomińskiego do swojej trasy przez Marymoncką. - linie 16 i 76 od Placu Bankowego jadą przez Most Śląsko-Dąbrowski, Ratuszową, Jagiellońską, Most Gdański, Słomińskiego do Ronda "Radosława" do swoich tras przez wiadukt i ulicę Broniewskiego.

Kiedy kompleksowa przebudowa torowiska?

Tramwajowe ekipy pogotowia sieciowego wstawiły na razie na ulicę Stawki tymczasowy "izolator sekcyjny", tak, by od niedzieli tramwaje linii 76 mogły zawracać na przejściu międzytorowym, na wysokości ulicy Lewartowskiego.

TW przypomniały, że kompleksowa przebudowa starego torowiska w ciągu ulicy Stawki jest zaplanowana na 2028 roku i będzie połączona z modernizacją trasy w ciągu alei Jana Pawła II. "Obecnie kończymy opracowywać dokumentację projektową - w ostatnich tygodniach, na wniosek mieszkańców i radnych, dokumentacja była modyfikowana m.in. po to, by zwiększyć liczbę dostępnych miejsc parkingowych na obu ciągach. Na realizację tej kompleksowej modernizacji Tramwaje Warszawskie pozyskały środki z KPO" - podsumowano.

ZOBACZ TAKŻE:
Miliarder oskarżony jest o handel nieletnimi dziewczętami i molestowanie ich
Janusz, ten od Epsteina
Katarzyna Górniak
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
1 godz 3 min
pc
"To były zbrodnie wojenne, a polscy politycy i funkcjonariusze służb byli ich współwinni"
TAJEMNICE III RP
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
pogodaTramwajRemonty i utrudnienia w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Mężczyzna był poszukiwany, wpadł na Pradze
Próbował uciec strażnikom, później sam przyznał, że jest poszukiwany
Praga Północ
Kolejne odkrycia badaczy w Wiśle (zdj. ilustracyjne)
Wyglądały jak kawałki kory, okazały się skarbem sprzed tysięcy lat
Śródmieście
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Miał planować zabójstwo kilkunastu policjantów, w tym komendanta. Trafi do aresztu
Robert Zieliński
Teren w okolicach stawów w Głoskowie
Chcą budować osiedle w pobliżu stawów. "Absurdalny pomysł"
Głosków
Policjanci zatrzymali kierowcę i pasażera
Próba ucieczki i zamiana miejscami. Byli nietrzeźwi i wieźli dzieci
Mazowieckie
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Grupa złodziei samochodów rozbita. 21 osób z zarzutami
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Warszawie
Śmiertelne potrącenie rowerzysty przez autokar w Warszawie
Wola
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Atak na policjantów. Kastety na dłoniach, maczeta w plecaku
Ursynów
Akcja w powiecie mławskim
Linia produkcyjna, sypialnie dla pracowników i milion nielegalnych papierosów
Okolice
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie podczas wyprzedzania, jedna osoba nie żyje
Okolice
Stacja Lotnisko Chopina
Awaria pociągu. Stacja Warszawa Lotnisko Chopina była wyłączona z ruchu
Włochy
Badanie alkomatem
Pijana matka wiozła syna na naukę jazdy
Okolice
Wypadek na krajowej "10"
Dwa rozbite auta i ciężarówka w rowie. Nie zatrzymał się na światłach
Mazowsze
Policjanci zatrzymali 43-latka
Kancelaria, podrabiany akt notarialny i 58 tysięcy złotych
Ochota
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Kaczyński do demonstrantów: nie macie żadnych praw, jesteście hołotą
Śródmieście
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Ma więcej dziur niż asfaltu. Zostanie przebudowana
Włochy
Policja zatrzymała podejrzewanego o atak na galerię rękodzieł
Dewastacja galerii rękodzieł Las Rąk. Sprawca zatrzymany
Śródmieście
Moment napadu nagrały kamery
Wielki napad na Mokotowie. Bałkański ślad i pierwsze zatrzymanie
Klaudia Ziółkowska
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Podał się adwokata i odebrał od seniorki pieniądze. Wyrok
Okolice
Strażniczki miejskie pomogły rannemu mężczyźnie
Stanął w obronie kobiety, dostał cios nożem w twarz
Praga Południe
Wyrok za znęcanie się nad osobą najbliższą i nad zwierzęciem (zdjęcie ilustracyjne)
Miał dwa promile i złamał sądowy zakaz. Patryk Ż. ma spędzić w celi cztery lata
Wołomin
Zderzenie na Białołęce
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko
Białołęka
Auto jechało pod prąd
Wyjeżdżał z tunelu. Nagle zauważył samochód jadący pod prąd
Wawer
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Sześć stacji pierwszej linii metra było zamkniętych
Mokotów
Policyjny Mustang rozbity
Policyjny Mustang rozbity
Radom
Pożar busów w Raszynie
Na sklepowym parkingu spłonęły trzy busy
Okolice
Poprawiają drogę rowerową
Magda zginęła na niedokończonej ścieżce. Apelacja prokuratury
Bielany
Strażnicy zaopiekowali się seniorem (zdjęcie ilustracyjne)
95-latek nie wiedział, gdzie jest. Miał coś, co pomogło mu wrócić do domu
Wola
Kierowca Toyoty uciekł pieszo
Po wypadku uciekł pieszo. Otworzyli bagażnik i już wiedzieli dlaczego
Okolice
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Znalazł dużą sumę pieniędzy, szukają właściciela
Praga Północ
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki