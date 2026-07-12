Śródmieście Deszcz podmył tory tramwajowe. Trzy linie na objazdach Oprac. Katarzyna Kędra |

Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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"Nasze ekipy rozpoczęły doraźną wymianę ok. 20 m toru. Prace są prowadzone od wczesnych godzin nocnych i będą trwały non-stop aż do usunięcia awarii" - zapewnili w komunikacie na Facebooku tramwajarze.

Uszkodzony fragment torowiska na ulicy Stawki Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Prace tramwajarzy przy ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki Źródło zdjęcia: Tramwaje Warszawskie

Utrudnienia w kursowaniu trzech linii

Przy okazji przypomniano, że torowisko w tym miejscu pochodzi z lat 90. i zostało zbudowane bez prawidłowego odwodnienia i posadowienia płyt betonowych (tzw. płyt węgierskich). Ostatnia naprawa główna w tym miejscu była przeprowadzona jeszcze w 1994 roku.

"Na ten moment zakładamy, że ruch tramwajów w ul. Stawki i Al. Jana Pawła II na odcinku od Andersa do Ronda 'Radosława' pozostanie wstrzymany w obu kierunkach co najmniej do końca weekendu" - podkreślono.

Jak jeżdżą tramwaje? Linie 16, 17 i 76 zostały skierowane na trasy objazdowe: - linia 17 kursuje objazdem przez Andersa, Mickiewicza, Słomińskiego do swojej trasy przez Marymoncką. - linie 16 i 76 od Placu Bankowego jadą przez Most Śląsko-Dąbrowski, Ratuszową, Jagiellońską, Most Gdański, Słomińskiego do Ronda "Radosława" do swoich tras przez wiadukt i ulicę Broniewskiego.

Kiedy kompleksowa przebudowa torowiska?

Tramwajowe ekipy pogotowia sieciowego wstawiły na razie na ulicę Stawki tymczasowy "izolator sekcyjny", tak, by od niedzieli tramwaje linii 76 mogły zawracać na przejściu międzytorowym, na wysokości ulicy Lewartowskiego.

TW przypomniały, że kompleksowa przebudowa starego torowiska w ciągu ulicy Stawki jest zaplanowana na 2028 roku i będzie połączona z modernizacją trasy w ciągu alei Jana Pawła II. "Obecnie kończymy opracowywać dokumentację projektową - w ostatnich tygodniach, na wniosek mieszkańców i radnych, dokumentacja była modyfikowana m.in. po to, by zwiększyć liczbę dostępnych miejsc parkingowych na obu ciągach. Na realizację tej kompleksowej modernizacji Tramwaje Warszawskie pozyskały środki z KPO" - podsumowano.