Radny rezygnuje z mandatu. Chodzi o "bezstronność i apolityczność". Będzie sędzią

Powołany na sędziego Państwowej Komisji Wyborczej Dariusz Lasocki złożył rezygnację z mandatu radnego Warszawy. Wyjaśnił, że nie chce, aby pojawiła się jakakolwiek wątpliwość, co do jego bezstronności i apolityczności.

Lasocki poinformował, że złożył rezygnację z mandatu radnego Warszawy. - W odpowiedzialności za decyzję większości parlamentarnej, mając na uwadze dzisiejszą uroczystość i wręczenie przez pana prezydenta postanowienia o powołaniu mnie do PKW, żeby nie było żadnej wątpliwości, co do mojej bezstronności i apolityczności, zrezygnowałem z mandatu radnego Warszawy - przekazał.