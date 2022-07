Rolnicy protestowali przed Sejmem. Delegacja spotkała się z marszałkiem Grodzkim

"Zapraszamy na strajk wszystkich niezadowolonych z tego, że rząd i korporacje nas okradają. Rząd stworzył sytuację, że my - najbiedniejsi, najciężej pracujący mamy tracić na kryzysie, który wywołali POLITYCY. Coraz wyższe koszty produkcji, coraz większe uzależnienie od korporacji, państwo, które zamiast podawać pomocną dłoń, podkłada nogę" - zapowiedzieli rolnicy na stronie wydarzenia na Facebooku.

Po godzinie 10 kilkusetosobowa grupa ruszyła w kierunku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nieśli transparenty z napisami: "Wsie i miasta z biedą basta", "Nie dla CPK" oraz "CPK to Centralny Przekręt Kasy".

Spotkanie z marszałkiem Senatu

Sprzed budynku resortu rolnictwa protestujący przeszli pod budynek parlamentu przy Wiejskiej, gdzie manifestacja przybrała formę stacjonarną. Jak relacjonował po godzinie 12 reporter TVN24 Artur Molęda, lider Agrounii Michał Kołodziejczak wraz z delegacją udał się do na spotkanie z marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

- Nikt z rolników nie ukrywa, że protest jest inspirowany protestami rolników zza granicy. Tu głównym postulatem jest to, aby polski rząd zrobił coś ze zbożem i produktami rolnymi, trafiają do Polski bez cła z Ukrainy. Zdaniem rolników bardzo cierpi na tym polskie rolnictwo, bo nie może sprzedawać swoich towarów. Produkt z Ukrainy jest po prostu tańszy - wyjaśnił Molęda.

Jacek Sasin zawiadomił ABW

Doniesienia skomentował w rozmowie z Arturem Molędą sam zainteresowany. - To jest walka z opozycją uliczną. Ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Nigdy nie miałem żadnego kontaktu z nikim, kto działałby na zlecenie obcych służb. To jest po prostu cios poniżej pasa - powiedział Michał Kołodziejczak. - Jak mam się bronić, jako zwykły obywatel, działacz społeczny? - pytał.