Czołowe zderzenie na Muranowie

Zderzenie na Muranowie Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Pierwszą informację o zderzeniu na ulicy Zamenhofa otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, audi i mazda zderzyły się czołowo w rejonie skrzyżowania ulic Zamenhofa i Lewartowskiego.

Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9.20. - W zdarzeniu nikt nie został ranny. Kierujący byli trzeźwi - powiedziała.

Na miejscu nie ma utrudnień w ruchu. Rozbite auta stoją poza jezdnią.

