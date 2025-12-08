Czołowe zderzenie na Muranowie

Pierwszą informację o zderzeniu na ulicy Zamenhofa otrzymaliśmy na Kontakt24.
Jak ustalił reporter tvnwarszawa.pl Klemens Leczkowski, audi i mazda zderzyły się czołowo w rejonie skrzyżowania ulic Zamenhofa i Lewartowskiego.
Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji poinformowała, że zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło po godzinie 9.20. - W zdarzeniu nikt nie został ranny. Kierujący byli trzeźwi - powiedziała.
Na miejscu nie ma utrudnień w ruchu. Rozbite auta stoją poza jezdnią.
Zdarzenie na ulicy Ludwika Zamenhofa, Warszawa
Autorka/Autor: dg/b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl