Śródmieście Czerwone napisy na pomnikach. Śledczy badają wątek rosyjskiego wywiadu Oprac. Dariusz Gałązka |

Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło wideo: KRP II Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

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Napisy "Slava UPA" pojawiły się w nocy z 13 na 14 listopada na Pomniku Armii Wojska Polskiego, Pomniku Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Pomniku Bohaterów Getta Warszawskiego. Na monumentach umieszczono też naklejki z kodami QR prowadzącymi do materiałów na temat formacji.

1000 złotych za pomalowanie pomnika

Na trop osób podejrzewanych o wykonanie napisów wpadli policjanci z Ursynowa i Mokotowa, którzy zajmowali się oszustwami metodą "na podszywacza". Według ich ustaleń napisy na wszystkich trzech pomnikach mieli wykonać 32-letni obywatel Polski i 16-letni obywatel Ukrainy.

"Za wykonanie tego zadania mieli otrzymać łącznie 1000 złotych" - podała Komenda Rejonowa Policji Warszawa II. Zlecenie i wskazówki dotyczące treści napisów miały być przekazywane przez komunikator internetowy.

Policja ustaliła też, że szukano osób, które naniosłyby podobne napisy na pomnikach związanych z Wołyniem we Wrocławiu. Za to zadanie zleceniodawcy mieli oferować tysiąc dolarów.

32-latek usłyszał zarzuty działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, znieważenia pomnika i oszustwa. Sąd aresztował go na trzy miesiące. Według policji 16-latek miał brać udział zarówno w pomalowaniu pomników, jak i w oszustwach. Sąd rodzinny zdecydował o umieszczeniu go na trzy miesiące w okręgowym ośrodku wychowawczym.

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Śledczy badają wątek rosyjskiego wywiadu

Jeden z numerów telefonu używanych przy zlecaniu napisów doprowadził policjantów do 24-letniego obywatela Ukrainy. Funkcjonariusze zatrzymali go w Nowym Sączu razem z jego 19-letnim bratem. We Wrocławiu zatrzymali z kolei 31-letniego obywatela Ukrainy.

"Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mogli działać w ramach zorganizowanej grupy i podejmować działania na rzecz obcego wywiadu Federacji Rosyjskiej" - poinformowała policja.

Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II Policjanci ustalili autorów oraz zleceniodawców pomalowania warszawskich pomników Źródło zdjęcia: KRP II

24-latek i 31-latek usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i znieważenia pomnika. Młodszemu prokuratura zarzuca także działalność na rzecz obcego wywiadu przeciwko Polsce, a starszemu - organizowanie takiego udziału. Prokuratura wnioskowała o areszt dla obu mężczyzn. Sąd nie zastosował wobec nich środków zapobiegawczych. Policja podała, że złożono wobec nich wnioski o deportację i że obaj opuścili już Polskę.

19-latek usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura objęła go dozorem policji, zakazała mu opuszczania kraju i kontaktowania się z innymi osobami związanymi ze sprawą.

Łącznie policja zatrzymała sześć osób. Szósty zatrzymany, 30-letni obywatel Ukrainy, usłyszał zarzut oszustwa w odrębnym wątku i trafił na trzy miesiące do aresztu. Śledztwo nadzoruje 8. Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie.