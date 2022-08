Cyberatak na stołeczną straż miejską. Tysiące zgłoszeń z jednego numeru

Najlepiej dzwonić na 986

Problem ma być póki co nie do rozwiązania przez miejskich informatyków i utrudnia pracę strażnikom miejskim. A chodzi o zgłoszenia, do których interweniują, czyli np.: spożywania alkoholu w miejscu publicznym czy zakłócanie spokoju. Te fałszywe mają również generować ogromne koszty. Strażnicy jeżdżą na interwencje, a na miejscu dowiadują się, że nic się nie stało.

Tymczasowym rozwiązaniem ma być apel do mieszkańców, by dzwonić na numer 986.

W rozmowie ze "Stołeczną" rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk doprecyzowała, że dziennie to około dwa, trzy tysiące zgłoszeń wysyłanych z jednego numeru. Ocenia, że to fizycznie niemożliwe, by była to jedna osoba i jest to działanie z premedytacją, które ma na celu sparaliżować pracę straży miejskiej. Dodała, że być może chodzi o pokazanie nieudolności tej formacji. Miasto zastanawia się nad wprowadzeniem procesu weryfikacji, żeby ograniczyć ogólnodostępność aplikacji 19115. Rzeczniczka zapewniła też, że problem nie jest bagatelizowany i ratusz pracuje nad jego rozwiązaniem.