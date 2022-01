Ruszył punkt szczepień na Dworcu Centralnym

Na Dworcu Centralnym został uruchomiony punkt szczepień przeciwko COVID-19. Jest czynny od rana do wieczora, z przerwą w środku dnia.

"Jako że dworzec Warszawa Centralna to bardzo dobra stołeczna lokalizacja, to właśnie na ten obiekt zdecydował się podmiot leczniczy, który zorganizował punkt szczepień przeciw COVID-19. Znajduje się on w holu głównym dworca, pod antresolą. Nowy punkt jest czynny w godz. 7.00 - 12.00 i 15.00 - 19.00" - podano.