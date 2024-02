Chcą ochrony warszawskich bazarków. "Jest już ich mniej niż 50"

"Liczba bazarków zmniejszyła się"

Działacz MJN Damian Gregier poinformował o zgłoszonej do budżetu obywatelskiego inicjatywie "Chodź na Bazar!". - Nasz projekt zakłada stworzenie portalu promującego warszawskie bazarki. Informacje, które urząd miasta obecnie zamieszcza na swojej stronie są skąpe, często nieaktualne. Chcemy to zmienić, by targowiska, bazarki stały się prawdziwą alternatywą dla centrów handlowych. Dlatego w czerwcu będziemy gorąco zachęcać do oddania głosu na nasz projekt w budżecie obwyatelskim. Ponadto planujemy ubiegać się u prezydenta Warszawy o wydłużenie okresów dzierżawy dla kupców na targowiskach - zapowiedział Gregier.