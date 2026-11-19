Śródmieście Co wydarzyło się podczas rozbiórki biurowca. Wyjaśnienia firmy Dariusz Gałązka |

Zawalił się fragment rozbieranego biurowca - relacja reporterki TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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We wtorek podczas rozbiórki biurowca Saski Point przy Marszałkowskiej, nieopodal skrzyżowania z Królewską, zawaliła się części konstrukcji budynku. Na miejscu interweniowały służby, zablokowano przejście i przejazd. Nikt nie został poszkodowany, ale pojawiły się pytania o zabezpieczenie prac.

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"Nie odnotowano pęknięć"

O przyczyny zdarzenia zapytaliśmy inwestora. Prezes firmy Tree Tomasz Wąsek, reprezentujący inwestora zastrzegł, że nie doszło do "zawalenia ściany", jak było interpretowane zdarzenie. - Podczas rozbiórki ostatniej nawy budynku jedna belka żelbetowa upadła poza strefę zrzutu urobku i uszkodziła tunel zabezpieczający nad chodnikiem. Nikt nie ucierpiał. Ruch pieszy i rowerowy był w tym czasie wstrzymany - wyjaśnił.

Bezpośrednio po zdarzeniu przedstawiciel wykonawcy prac mówił o pęknięciu słupów podtrzymujących stropy, podczas usuwania gruzu z najwyższej części budynku. - Na dole słupy już były na tyle słabe, że niestety w lewą stronę budynek się złożył - relacjonował. Określił to jako "niekontrolowane złożenie się" i sytuację niemożliwą do przewidzenia.

Wąsek doprecyzował natomiast, że przed upadkiem belki "nie odnotowano pęknięć słupów i innych oznak utraty stabilności konstrukcji". Według niego prace prowadzono zgodnie z projektem i przyjętą technologią, stan budynku oceniono przed rozpoczęciem rozbiórki, a następnie na bieżąco monitorowano.

Pracownicy wstrzymywali ruch

Jak wyjaśnił Tomasz Wąsek, od strony Marszałkowskiej teren zabezpieczono pełnym ogrodzeniem, tunelem z rusztowania modułowego nad chodnikiem oraz kurtyną ochronną. Podczas prac przy ulicy pracownicy stojący po obu stronach chodnika wstrzymywali ruch pieszych i rowerzystów.

- Tak było również w chwili zdarzenia - zapewnił. Według jego relacji, belka znalazła się na chodniku w strefie wyłączonej z ruchu.

Oprócz elementów zabezpieczających uszkodzone zostały latarnia, ławka i kilka płyt chodnikowych. Firma zapowiada ich wymianę.

Przedstawiciel inwestora przekazał, że kierownictwo budowy wraz z inspektorem nadzoru oceniło stabilność pozostałej konstrukcji i uznało, że roboty mogą być kontynuowane przy dotychczasowej technologii i zabezpieczeniach. Wysoka część nadziemna budynku została już wyburzona. Obecnie trwa segregowanie gruzu.

Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zawalił się fragment rozbieranego biurowca Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

O sprawę pytaliśmy też policję. - Policjanci zebrali materiał z tego zdarzenia, który aktualnie jest analizowany i weryfikowany. We wtorek w sposób bezpieczny przeprowadziliśmy oględziny miejsca i zabezpieczyliśmy teren od osób postronnych - powiedział nam asp. Jakub Pacyniak, rzecznik Komendy Rejonowej Policji Warszawa I.

Rozbiórka Saski Point

Biurowiec Saski Point znajduje się przy Marszałkowskiej na wysokości Ogrodu Saskiego. Budynek powstał pod koniec lat 90., mieściła się w nim m.in. siedziba dużego banku. Wstępne prace rozbiórkowe ruszyły w połowie sierpnia. Właściciel planuje postawić w tym miejscu apartamentowiec o zbliżonych gabarytach.

W ocenie wykonawcy termin zakończenia rozbiórki, planowany na początek stycznia, nie jest zagrożony.