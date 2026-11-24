Śródmieście Kamienica w centrum niszczała latami. Nowy właściciel ogłosił plany Dariusz Gałązka |

Narożna kamienica na rogu Chmielnej i Zgody będzie apartamentowcem Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Revive

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Kamienica stoi przy wyremontowanym w ostatnich latach tak zwanym placu pięciu rogów (oficjalnie patronką placu ma być Pola Negri), na narożniku Chmielnej i Zgody. Charakterystyczny budynek na planie trójkąta ma wewnętrzny dziedziniec. Całość jest zamknięta od lat. Sypiącą się elewację zabezpieczono siatką.

Apartamenty za miliony

W lutym deweloper Revive poinformował o sfinalizowaniu zakupu budynku. To pierwsza inwestycja belgijskiej firmy w Warszawie. Inwestor zapowiada, że po przebudowie na wyższych kondygnacjach znajdą się mieszkania, a parter i podziemia zajmą lokale użytkowe.

Firma pokazała wizualizacje budynku i wnętrz. Jedna z nich przedstawia klatkę schodową po planowanych pracach. Na stronie projektu, który inwestor nazwał - w nawiązaniu do daty budowy - Zgoda Residence 1877, można obejrzeć makietę i sprawdzić położenie mieszkań.

Ceny apartamentów wahają się od 1,37 miliona złotych za 34-metrową kawalerkę do 4,2 miliona złotych za 92-metrowe mieszkanie. Deweloper nie ujawnił ceny największego 166-metrowego apartamentu.

Za projekt odpowiada warszawska pracownia Kallan Architekci.

Kamienica na wizualizacjach inwestora Kamienica na wizualizacjach inwestora Źródło zdjęcia: Revive Kamienica na wizualizacjach inwestora Źródło zdjęcia: Revive Kamienica na wizualizacjach inwestora Źródło zdjęcia: Revive Kamienica na wizualizacjach inwestora Źródło zdjęcia: Revive

"Inwestycja realizowana jest na podstawie pozwolenia na budowę wydanego w 2011 roku, dla którego w sierpniu 2026 roku uzyskano decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Zgodnie z aktualnym harmonogramem prace budowlane mają rozpocząć się w I kwartale 2027 roku. Ich zakończenie i oddanie inwestycji do użytkowania przewidziano na IV kwartał 2028 roku" - poinformowała naszą redakcję firma Revive.

Przetrwała wojnę

W miejskiej ewidencji zabytków budynek figuruje jako kamienica Jana Wernera i Marii Lilpop pod dwoma adresami - Chmielna 22 i Zgoda 1. Powstał w latach 1876-1877 według projektu Edwarda Lilpopa. Początkowo miał cztery kondygnacje, a w 1902 roku został podwyższony o dwie kolejne.

Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Narożna kamienica przy Zgody będzie apartamentowcem Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Kamienica przetrwała II wojnę światową. Widać ją na zdjęciach z Powstania Warszawskiego. Na fotografii Stefana Bałuka z początku sierpnia 1944 roku budynek stoi w głębi kadru, za barykadą z płyt chodnikowych, która zamykała wylot Chmielnej na Bracką i Szpitalną.

Na innym zdjęciu, z końca sierpnia, widać narożne wejście do cukierni Aleksandra Puchalskiego. Obie fotografie znajdują się w zbiorach Muzeum Powstania Warszawskiego.

W czasach PRL na parterze kamienicy działał bar "Wygodny", była tu też pracownia futer. Wówczas ulica Chmielna nosiła nazwę Rutkowskiego, a Zgoda - Hibnera.

Widok na kamienicę, rok 1975 Źródło zdjęcia: NAC

Reprywatyzacja kamienicy

W październiku 1998 roku prezydent Warszawy wydał decyzję o ustanowieniu użytkowania wieczystego. Sytuacja prawna kamienicy była bardzo skomplikowana, bo jej większa część została zreprywatyzowana na podstawie sfałszowanego testamentu. Po latach sprawą zajęła się komisja weryfikacyjna do spraw warszawskiej reprywatyzacji.

W lutym 2022 roku stwierdziła, że decyzja została wydana z naruszeniem prawa. Jednak, jak podała "Gazeta Stołeczna", komisja pozostawiła ją w mocy ze względu na nieodwracalne skutki prawne kolejnych transakcji dotyczących nieruchomości. Potem sprawą zajmowały się sądy administracyjne. To wszystko blokowało jakiekolwiek inwestycje.