Śródmieście Prokuratura szykuje zarzuty po ataku w centrum stolicy. 58-latek otrzymał ciosy tasakiem Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Zatrzymany mężczyzna miał w plecaku nóż Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP

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Śledztwo w sprawie czwartkowego ataku przy Nowogrodzkiej nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście. Jak przekazał Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, w piątek trwają czynności przygotowawcze, gromadzenie dowodów oraz przesłuchania świadków.

Zatrzymany w sprawie mężczyzna przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI przy Jagiellońskiej.

Rzecznik prokuratury zapowiedział, że zostanie doprowadzony do prokuratury w sobotę do południa.

Policja na miejscu ataku przy ulicy Nowogrodzkiej Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Zatrzymany na parkingu

Domniemany sprawca ataku to 37-letni obywatel Indii. Komenda Stołeczna Policji przekazała w czwartek po południu, że został zatrzymany na Woli, na parkingu w rejonie jednej z galerii handlowych.

Rzecznik śródmiejskiej policji Jakub Pacyniak poinformował, że 37-latek "posiadał ze sobą plecak, a w tym plecaku zabezpieczony został niebezpieczny przedmiot - nóż dużych rozmiarów". Dodał, że mężczyzna był agresywny w momencie zatrzymania.

Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy Źródło zdjęcia: Leszek Szymański / PAP

Badają motyw napastnika

Do ataku doszło w czwartek około godziny 12.30 na Nowogrodzkiej, na tyłach hotelu Novotel. 58-letni obywatel Indii został ugodzony niebezpiecznym narzędziem. Trafił do szpitala z ciężkimi obrażeniami.

Policja i prokuratura nie ujawniają na razie informacji na temat motywów napastnika oraz jego powiązań z pokrzywdzonym. Zastrzegają, że trwa ich analizowanie.

Atak niebezpiecznym narzędziem w centrum Warszawy Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

Jak nieoficjalnie ustaliło radio RMF FM, 58-latek nie był przypadkowo zaatakowaną osobą. Według stacji tłem miały być rozliczenia finansowe. 37-letni obywatel Indii pracuje w branży gastronomicznej. W czwartkowe południe miał podbiec do starszego rodaka i bez ostrzeżenia uderzać tasakiem w okolice głowy i szyi, po czym uciekł.