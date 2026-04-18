Śródmieście Chmielna zastawiona autami, prezydent zirytowany. "O co tu chodzi?"

Reakcję Rafała Trzaskowskiego zauważył przypadkiem reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który wracał w piątek przed południem z konferencji prasowej dotyczącej ruchu samochodowego w Warszawie. Węgrzynowicz w okolicach Placu Pięciu Rogów, który ma służyć pieszym jako deptak, naliczył mnóstwo zaparkowanych samochodów.

Chmielna notorycznie zastawiona autami

Około godziny 11 reporter zaczął dokumentować "parkingozę". - Zauważyłem, że ulica Chmielna jest zastawiona samochodami. To sytuacja, która powtarza się już od kilku lat. Mimo zmiany organizacji ruchu na Placu Pięciu Rogów, Chmielna jest ciągle obstawiona autami. Samochody mogą tam parkować, zatrzymując się w godzinach 6-8 oraz 10-12. Ja tam byłem około godziny 11. Na Placu Pięciu Rogów, w okolicy ulicy Zgoda, zauważyłem prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Towarzyszyła mu grupa urzędników, fotograf oraz kamerzysta - relacjonował.

Prezydent podszedł do strażników miejskich, którzy kontrolują kierowców wjeżdżających tu mimo zakazu. - W rozmowie, którą udało mi się zarejestrować, można było usłyszeć, że Trzaskowski nie rozumie, dlaczego stoi tu tyle samochodów - opowiada Węgrzynowicz.

Później nasz reporter sam rozmawiał z prezydentem. - Trzaskowski przyznał, że to, co się dzieje na Chmielnej, bardzo mu się nie podoba i prawdopodobnie będzie proponował zmianę godzin, w jakich pojazdy mogą wjeżdżać na ulicę - dodał nasz reporter.

Węgrzynowiczowi udało się nagrać fragment rozmowy prezydenta ze strażnikami miejskimi. Trzaskowski jest zaskoczony, później zirytowany i w pewnym momencie dopytuje funkcjonariuszy "o co tu chodzi". Strażnik tłumaczy z kolei, że według przepisów samochody mogą stać na Chmielnej nawet dwie godziny. Trzaskowski nie upomina i nie poucza funkcjonariusza, ale sam przyznaje, że stara się zrozumieć, na jakich zasadach kierowcy mogą tu parkować. Dziwi się, że przed południem stoi tu aż tyle samochodów

Według oznakowania przy wjeździe na Plac Pięciu Rogów, postój poza wyznaczonymi miejscami dopuszczony jest w godzinach: 6-8 i 10-12.

Duma władz Warszawy

Przez wiele lat ulica Chmielna była postrzegana jako miejsce zdegradowane i niezachęcające do spacerów. Po trwającym około roku remoncie (była gotowa pod koniec 2024 roku) Chmielna zmieniła się w obsadzony drzewami i krzewami deptak. Są też ławki, na których można odpocząć.

W ramach modernizacji Chmielnej wymieniono nawierzchnię ulicy z wykorzystaniem dotychczasowej podbudowy. Kostkę betonową zastąpiły płyty granitowe, a pasy z kostki granitowej wykonano z odzyskanego materiału. Kostka posłużyła też - jako uzupełnienia - przy budynkach.

Przy kinie Atlantic i tzw. skwerze bukinistów postawiono ławki, krzesła, stojaki rowerowe, podesty drewniane, kratownice przy drzewach, słupki kamienne i kosze na śmieci. Na skwerze przy kinie powstała mała fontanna.

