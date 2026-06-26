Śródmieście Chcieli ukraść auto, o jednym nie wiedzieli Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Chcieli się włamać do samochodu. Zostali zatrzymani Źródło wideo: KRP Warszawa I Źródło zdj. gł.: KRP Warszawa I

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Policjanci ze Śródmieścia ustalili, że dwaj obywatele Gruzji planują ukraść samochód. "Przy ulicy Kruczej zatrzymali ich w momencie, gdy usiłowali włamać się do zaparkowanego auta" - przekazał mł. asp. Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Próbowali jeszcze uciekać, jednak już po kilku sekundach zostali zakuci w kajdanki. Mieli specjalistyczny sprzęt elektroniczny, służący do kradzieży aut.

Wpadli na gorącym uczynku Sprzęt zabezpieczony przez policję Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I Sprzęt zabezpieczony przez policję Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I Zatrzymany mężczyzna Źródło zdjęcia: KRP Warszawa I

W więzieniu mogą spędzić nawet 10 lat

Zostali przewiezieni do śródmiejskiej komendy. Tam usłyszeli zarzuty za usiłowanie kradzieży z włamaniem.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratury, stosując wobec obywateli Gruzji, w wieku 41 i 22 lat, areszty na okres trzech miesięcy. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście.

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