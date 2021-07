Zwabili ją do banku, ale policja zorganizowała zasadzkę. W kopercie ulotki zamiast pieniędzy

Mówili, że są policjantami i przekonywali 65-latkę, że bierze udział w akcji wymierzonej w przestępczość bankową. Kobieta została zwabiona do banku, gdzie miała wypłacić pieniądze i tak uratować swój dobytek. - W zorganizowaną zasadzkę z plikiem kartek w kopercie, jako pierwszy wpadł 20-latek. Jego kompani zatrzymani zostali w kolejnych dniach - przekazała śródmiejska policja.

Do zatrzymania 20-latka doszło przed jednym z banków w centrum miasta.

Dzwonili do niej "policjant i prokurator"

- Kobieta została tam zwabiona po rozmowie telefonicznej z rzekomym policjantem, a chwilę później prokuratorem. Opowiedziana przez oszustów historia miała wzbudzić u pokrzywdzonej przekonanie, że bierze udział w policyjnej akcji wymierzonej we włamywaczy i przestępczość bankową. Dzięki współpracy z organami ścigania miała uratować swój dobytek przed złodziejami - poinformował Robert Szumiata, rzecznik śródmiejskiej policji.

Dalej opisał, że oszust najpierw wypytał 65-latkę czy i jakie kosztowności oraz pieniądze ma w mieszkaniu, ponieważ przestępcy planują włamanie. - Kobieta oświadczyła, że tylko biżuterię. Fałszywy policjant polecił swojej ofierze, aby ta udała się we wskazane miejsce i przekazała rzekomemu funkcjonariuszowi wszystkie kosztowności w tak zwany depozyt. Kobieta zrobiła dokładnie to, co kazał jej fałszywy policjant - przekazał Szumiata.

W kopercie ulotki zamiast pieniędzy

Kolejnym poleceniem było pójście do banku, wzięcie szybkiego kredytu i przekazanie go tej samej osobie, która odebrała biżuterię. - Tu na szczęście 65-latce "zapaliła się lampka". Kobieta nabrała podejrzeń i zadzwoniła na numer alarmowy 112. Tam operatorowi opowiedziała o tym, co ja spotkało. Od tego momentu do akcji wkroczyli policjanci ze śródmiejskiego wydziału wywiadowczo-patrolowego - podał policjant.

I dodał: - To oni zorganizowali zasadzkę przed bankiem i sprawili, że kobieta zamiast z kopertą pełną pieniędzy wyszła z placówki z ulotkami reklamowymi. Na fałszywego policjanta czekali już prawdziwi policjanci. Wtedy doszło do zatrzymania osoby, która przyszła odebrać przesyłkę.

Zatrzymanie, tymczasowy areszt, zarzuty

W ciągu kilku kolejnych dni policjanci ze śródmiejskiego Wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu zatrzymali pozostałych czterech mężczyzn zamieszanych w to przestępstwo.

Na podstawie zgromadzonego materiału prokuratura przedstawiła wszystkim zatrzymanym zarzuty oszustwa i usiłowania oszustwa działając wspólnie i w porozumieniu. Jednemu z mężczyzn dodatkowo postawiono zarzut zlecania poszukiwania osób do udziału w takich przestępstwach i instruowania ich co do sposobu postępowania. - Na wniosek śledczych sąd podjął już decyzję o tymczasowym aresztowaniu wszystkich zatrzymanych na okres trzech miesięcy. Za to przestępstwo kodeks karny przewiduje do ośmiu lat pozbawienia wolności - podsumował Robert Szumiata.

