Chciał spotkać się z Karolem Nawrockim, miał przy sobie broń. Incydent przed Pałacem Prezydenckim
Do zdarzenia doszło w środę w godzinach porannych na terenie przyległym do Pałacu Prezydenckiego. 47-latek z Ostrołęki podszedł do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, informując ich, że jest zwolennikiem Karola Nawrockiego. Mężczyźnie bardzo zależało na spotkaniu z prezydentem.
Uwagę funkcjonariuszy zwrócił jednak przedmiot przypominający broń, który mężczyzna trzymał za paskiem.
- Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wylegitymowali mężczyznę. Miał przy sobie broń pneumatyczną - śrutową. Nie było większego zagrożenia - powiedział w rozmowie z tvn24.pl pułkownik Bogusław Piórkowski, rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa.
Mężczyzna był nietrzeźwy.
Funkcjonariusze poprosili go o zwrot broni, jednak 47-latek odmówił. Na miejscu pojawili się policjanci. Mężczyzna jednak dalej nie wykonywał poleceń. Został zatrzymany i przewieziony na komisariat.
Jako pierwsze informacje podało RMF FM.