Śródmieście Chciał spotkać się z Karolem Nawrockim, miał przy sobie broń. Incydent przed Pałacem Prezydenckim Oprac. Michał Malinowski |

"Moment grozy" Nawrockiego - "skompromitowanie", "otrucie" czy "teatr"? Materiał magazynu "Polska i Świat" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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Do zdarzenia doszło w środę w godzinach porannych na terenie przyległym do Pałacu Prezydenckiego. 47-latek z Ostrołęki podszedł do funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, informując ich, że jest zwolennikiem Karola Nawrockiego. Mężczyźnie bardzo zależało na spotkaniu z prezydentem.

Uwagę funkcjonariuszy zwrócił jednak przedmiot przypominający broń, który mężczyzna trzymał za paskiem.

- Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa wylegitymowali mężczyznę. Miał przy sobie broń pneumatyczną - śrutową. Nie było większego zagrożenia - powiedział w rozmowie z tvn24.pl pułkownik Bogusław Piórkowski, rzecznik prasowy Służby Ochrony Państwa.

Mężczyzna był nietrzeźwy.

Funkcjonariusze poprosili go o zwrot broni, jednak 47-latek odmówił. Na miejscu pojawili się policjanci. Mężczyzna jednak dalej nie wykonywał poleceń. Został zatrzymany i przewieziony na komisariat.

Jako pierwsze informacje podało RMF FM.

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