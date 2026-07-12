Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Chcą uchronić architektoniczną perełkę z lat 70. przed intensywną zabudową

|
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze chce, by zespół urbanistyczny Osiedla Szwoleżerów trafił do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Zdaniem społeczników i mieszkańców zagrożeniem dla osiedla z lat 70. są obecnie projektowane zmiany wynikające z Planu Ogólnego Warszawy oraz zapisów Strategii Warszawa 2040+. Wpis mógłby powstrzymać intensywną zabudowę osiedla.

Jak przekazało MJN, na początku tego roku mieszkańcy osiedla nagłośnili plany, które "mogą doprowadzić do nieodwracalnego naruszenia historycznej kompozycji założenia autorstwa prof. Haliny Skibniewskiej". Mowa o Osiedlu Szwoleżerów i terenie w kwartale ulic Czerniakowskiej, Szwoleżerów, Kawalerii i Noiego, ze szczególnym uwzględnieniem działek nr 15/11, 15/14 oraz części działki 15/9.

Nowoczesne osiedle zamiast bloków z wielkiej płyty

"Osiedle, zrealizowane w latach 1971–1974 według projektu zespołu kierowanego przez prof. dr inż. arch. Halinę Skibniewską, należy do najwybitniejszych osiągnięć polskiej architektury mieszkaniowej drugiej połowy XX wieku. Stanowi przykład nowoczesnego myślenia o mieście, w którym architektura, krajobraz i potrzeby mieszkańców tworzą spójną całość" - przypominają społecznicy.

Ich zdaniem projekt świadomie odchodził od schematów typowych dla osiedli z wielkiej płyty. Zamiast monotonnych, powtarzalnych bloków zastosowano zabudowę łańcuchową i łamaną, tworząc kameralne wnętrza urbanistyczne, liczne powiązania widokowe oraz harmonijne relacje z otaczającą zielenią.

Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Osiedle Szwoleżerów w Warszawie
Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Zdaniem MJN największym zagrożeniem dla Osiedla Szwoleżerów są obecnie projektowane zmiany planistyczne wynikające z Planu Ogólnego Warszawy oraz zapisów Strategii Warszawa 2040+.

"Dla działek 15/11, 15/14 i części działki 15/9 przewidziano możliwość realizacji intensywnej zabudowy wielorodzinnej o wysokości do 25 metrów, czyli około ośmiu kondygnacji. Są to jednak tereny, które od początku istnienia osiedla pełniły funkcję niezbędnego elementu jego kompozycji" - tłumaczą aktywiści.

Nie chcą zabudowania terenów

Jak wyjaśniają, to właśnie tam zaplanowano parkingi zlokalizowane na obrzeżach, dzięki czemu wnętrze osiedla mogło zostać całkowicie uwolnione od ruchu samochodowego. "Było to jedno z podstawowych założeń koncepcji Haliny Skibniewskiej - stworzenie bezpiecznej przestrzeni dla dzieci i wysokiej jakości środowiska życia mieszkańców" - podnoszą.

Według MJN zabudowanie tych terenów oznaczałoby nie tylko utratę historycznego układu funkcjonalnego. "Nowe budynki mogłyby doprowadzić do zniszczenia relacji widokowych z Kanałem Piaseczyńskim i Skarpą Warszawską, zaburzenia historycznej kompozycji urbanistycznej oraz fizycznego zdominowania chronionego zespołu architektonicznego. W praktyce oznaczałoby to stopniową utratę wartości, które decydują o wyjątkowości całego osiedla" - ocenia stowarzyszenie.

Osiedle Szwoleżerów zostało ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków już w 2016 roku. Aktywiści przypominają, że wojewódzka ewidencja nie jest tożsama z rejestrem zabytków. Nie powoduje ona tak daleko idących ograniczeń prawa własności jak wpis do rejestru. Dlatego złożyli wniosek do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Konserwator wszczął postępowanie

Potwierdza nam to jego rzeczniczka Anna Śmigielska. Jak wskazuje w przesłanej do naszej redakcji odpowiedzi, stowarzyszenie Miasto Jest Nasze 17 czerwca złożyło wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz objęcia ochroną konserwatorską układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Osiedla Szwoleżerów, "obejmującego kwartał ulic Czerniakowskiej, Szwoleżerów, Kawalerii i Noijego", ze szczególnym uwzględnieniem integralnych części tego zespołu - jednej z sąsiednich działek i fragmentu kolejnej.

"Należy podkreślić, iż włączenie do WEZ nie jest prowadzone w trybie normowanym przez Kodeks postępowania administracyjnego. MWKZ podjął czynności mające na celu rozpoznanie sprawy, w tym przeprowadzenie kwerendy archiwalnej oraz analizę dostępnych źródeł, w celu przygotowania karty ewidencyjnej zgodnie z wnioskiem organizacji" - zapewniła nas rzeczniczka.

ZOBACZ TAKŻE:
57 min
Andrzej Lepper
Samobójstwo czy spisek? Wątpliwości nie milkną
TVN24
35 min
pc
Choroba, która dopada co piątego Polaka. "Na początku mówi do nas szeptem"
Joanna Kryńska
58 min
pc
Aleksandra Gajewska, Urszula Pasławska, Joanna Scheuring-Wielgus, Jarosław Sellin, Jarosław Margielski, Bartłomiej Pejo
TVN24
Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
ZabytkiHistoria Warszawy
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Odkrycia archeologów na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej
Mury dawnej synagogi i drobne przedmioty. Nowe odkrycia na cmentarzu
Wola
Atak nożownika w Starej Kornicy
Grozi mu dożywocie za atak na wójt. Nowe informacje w sprawie nożownika
Okolice
Mężczyzna był poszukiwany, wpadł na Pradze
Próbował uciec strażnikom, później sam przyznał, że jest poszukiwany
Praga Północ
Uszkodzony fragment torowiska przy ulicy Stawki
Deszcz podmył tory tramwajowe. Trzy linie na objazdach
Śródmieście
Kolejne odkrycia badaczy w Wiśle (zdj. ilustracyjne)
Wyglądały jak kawałki kory, okazały się skarbem sprzed tysięcy lat
Śródmieście
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Miał planować zabójstwo kilkunastu policjantów, w tym komendanta. Trafi do aresztu
Robert Zieliński
Teren w okolicach stawów w Głoskowie
Chcą budować osiedle w pobliżu stawów. "Absurdalny pomysł"
Głosków
Policjanci zatrzymali kierowcę i pasażera
Próba ucieczki i zamiana miejscami. Byli nietrzeźwi i wieźli dzieci
Mazowieckie
Policja rozbiła grupę złodziei samochodów
Grupa złodziei samochodów rozbita. 21 osób z zarzutami
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie rowerzysty w Warszawie
Śmiertelne potrącenie rowerzysty przez autokar w Warszawie
Wola
Mężczyźnie grozi do 10 lat więzienia
Atak na policjantów. Kastety na dłoniach, maczeta w plecaku
Ursynów
Akcja w powiecie mławskim
Linia produkcyjna, sypialnie dla pracowników i milion nielegalnych papierosów
Okolice
Zderzenie w miejscowości Mokrzk
Zderzenie podczas wyprzedzania, jedna osoba nie żyje
Okolice
Stacja Lotnisko Chopina
Awaria pociągu. Stacja Warszawa Lotnisko Chopina była wyłączona z ruchu
Włochy
Badanie alkomatem
Pijana matka wiozła syna na naukę jazdy
Okolice
Wypadek na krajowej "10"
Dwa rozbite auta i ciężarówka w rowie. Nie zatrzymał się na światłach
Mazowsze
Policjanci zatrzymali 43-latka
Kancelaria, podrabiany akt notarialny i 58 tysięcy złotych
Ochota
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej
Kaczyński do demonstrantów: nie macie żadnych praw, jesteście hołotą
Śródmieście
Ulica Krakowiaków przejedzie remont
Ma więcej dziur niż asfaltu. Zostanie przebudowana
Włochy
Policja zatrzymała podejrzewanego o atak na galerię rękodzieł
Dewastacja galerii rękodzieł Las Rąk. Sprawca zatrzymany
Śródmieście
Moment napadu nagrały kamery
Wielki napad na Mokotowie. Bałkański ślad i pierwsze zatrzymanie
Klaudia Ziółkowska
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Podał się adwokata i odebrał od seniorki pieniądze. Wyrok
Okolice
Strażniczki miejskie pomogły rannemu mężczyźnie
Stanął w obronie kobiety, dostał cios nożem w twarz
Praga Południe
Wyrok za znęcanie się nad osobą najbliższą i nad zwierzęciem (zdjęcie ilustracyjne)
Miał dwa promile i złamał sądowy zakaz. Patryk Ż. ma spędzić w celi cztery lata
Wołomin
Zderzenie na Białołęce
Zderzenie na ruchliwej ulicy. Dwie osoby w szpitalu, w tym dziecko
Białołęka
Auto jechało pod prąd
Wyjeżdżał z tunelu. Nagle zauważył samochód jadący pod prąd
Wawer
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Sześć stacji pierwszej linii metra było zamkniętych
Mokotów
Policyjny Mustang rozbity
Policyjny Mustang rozbity
Radom
Pożar busów w Raszynie
Na sklepowym parkingu spłonęły trzy busy
Okolice
Poprawiają drogę rowerową
Magda zginęła na niedokończonej ścieżce. Apelacja prokuratury
Bielany
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki