Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Chcą się pozbyć hulajnóg elektrycznych z centrum stolicy. Co zmienia stanowisko radnych?

|
Hulajnogi elektryczne w centrum Warszawy
Radni nie chcą elektrycznych hulajnóg w Warszawie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Rafał Guz/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Stołeczni radni nie chcą, by po Warszawie jeździły hulajnogi elektryczne na aplikację. Całkowicie chcieliby też wykluczyć takie pojazdy z centrum miasta. Przyjęli właśnie stanowisko w tej sprawie. Reporter magazynu "Polska i Świat" sprawdził, czy wpłynie to na sytuację na warszawskich ulicach.

Stołeczni radni przyjęli w czwartek stanowisko w sprawie zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi na aplikację w Warszawie i zakazu poruszania się hulajnogami elektrycznymi w centrum miasta. Byli w tej sprawie niemal jednogłośni. Tylko trzy osoby wstrzymały się od głosu.

Podobne zasady obowiązują już w kilku europejskich miastach, na przykład w Paryżu, Madrycie czy Pradze.

Stanowisko nie oznacza jednak, że hulajnogi znikną z Warszawy. Nie ma mocy przepisów. - To jest stanowisko rady miasta, które wyraża pewną emocję i pewną chęć, zresztą taką, jaką my mamy - mówił Jakub Dybalski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie.

Hulajnogi elektryczne w centrum Warszawy
Hulajnogi elektryczne w centrum Warszawy
Źródło zdjęcia: Rafał Guz/PAP

Reporter TVN24 Łukasz Wieczorek zapytał burmistrza Woli Krzysztofa Strzałkowskiego, po co więc przyjęto stanowisko, skoro nie zmienia sytuacji na warszawskich ulicach.

- [Stanowisko - red.] oznacza bardzo dużo, ponieważ radni mają swój głos w pracach legislacyjnych w ten sposób. Troszeczkę je wyprzedzając, bo jeszcze nie trwają konsultacje ministerstwa w tym zakresie - zaznaczył Krzysztof Strzałkowski.

Chcą kontrolować sprzęt trafiający na ulice

Ministerstwo Infrastruktury informuje, że aktualnie nie przygotowuje przepisów, które mogłyby wyrzucić e-hulajnogi z miast. W planie są jednak inne zmiany. Między innymi kontrole sprzętu trafiającego na ulice. Resort chce, by dozór techniczny już w hurtowniach i sklepach wyłapywał e-hulajnogi czy pseudorowery, które nie powinny być w sprzedaży.

- Sprzedawca, który będzie łamał przepisy prawa, czyli sprzedawał pojazdy na przykład rozwijające prędkość wyższą niż dopuszczalna, czy pojazd, który będzie miał moc silnika, większą niż dopuszczalna, będzie się musiał liczyć z dużą karą - wyjaśnia Anna Szumańska, rzeczniczka Ministerstwa Infrastruktury. Chodzi nawet o kilkanaście tysięcy złotych kary za każdy pojazd, który nie powinien trafić do sprzedaży. Przepis ma wejść w życie do końca roku.

Lokalne ograniczenia

Na razie samorządy na własną rękę próbują wprowadzać ograniczenia w korzystaniu z e-hulajnóg. W stolicy na przykład wypożyczoną hulajnogą nie wjedziemy do części parków czy na Stare Miasto.

- Przy tych hulajnogach jest technicznie po prostu odcinany przez GPS wjazd takiego pojazdu w te obszary. Ale to jest dobrowolne porozumienie z operatorem, a nie nasze prawo lokalne. Nie mamy możliwości uchwalenia prawa lokalnego, tego się dopominamy - informuje radny Piotr Wertenstein-Żuławski.

"Karanie i zakazywanie jest ostatecznością"

Stanowisko radnych było tematem rozmowy z ekspertami we "Wstajesz i weekend" w TVN24. Uważają oni, że zakazy, których wprowadzenia chcieliby radni, nie są dobrym sposobem na rozwiązanie problemu hulajnóg elektrycznych.

- Na pewno trzeba okiełznać zjawisko, ponieważ problem jest. Niestety, mamy ostatnimi czasy tendencję do działań profilaktycznych, poprzez dwa systemy: karanie i zakazywanie. Karanie i zakazywanie jest ostatecznością - stwierdziła doktor Ewa Tokarczyk, psycholożka transportu.

Jej zdaniem, kluczowa w tej kwestii jest praca nad poczuciem odpowiedzialności użytkowników hulajnóg za własne zdrowie i życie oraz za innych uczestników ruchu.

- Jeżeli nie będziemy pracowali nad szacunkiem dla reguł, norm i zasad, no to niewiele wskóramy. Dlaczego? Dlatego, że zginą nam hulajnogi, a pojawią się w to miejsce inne pojazdy - zauważyła psycholożka.

Podobnego zdania jest neurochirurg doktor Łukasz Rakasz ze Szpitala Dziecięcego im. profesora Bogdanowicza. Uważa, że wykluczenie hulajnóg z warszawskich ulic nie rozwiąże problemu.

- Te hulajnogi powinny mieć ograniczenia prędkości. Te siły, które działają [na użytkownika - red.] to masa razy prędkość do kwadratu. Ta prędkość jest tutaj znamienna - podkreślił.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
Hulajnogi elektryczneHulajnogiruch drogowyRada Warszawy
Czytaj także:
Prace drogowe (zdjęcie ilustracyjne)
Prace drogowe w czterech dzielnicach. Lista utrudnień
Bemowo
Utrudnienia w kursowaniu tramwajów (zdjęcie ilustracyjne)
Uszkodzona sieć trakcyjna. Siedem linii tramwajowych było na objazdach
Śródmieście
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
Twierdzi, że lekarze ją odesłali. W domu urodziła syna. Szpital podaje inną wersję
Wawer
Bukowisko
Bukowisko na nagraniu. "Piękna i pełna dynamizmu scena"
METEO
Strażnicy miejscy (zdjęcie ilustracyjne)
Twierdził, że nie zna polskiego. Po chwili ubliżał "najczystszą polszczyzną"
Śródmieście
Nastolatek na hulajnodze potrącił seniorkę (zdjęcie ilustracyjne)
15-latek złamał przepisy, jego rodzice dostali mandat na trzy tysiące
Okolice
Nagranie KSP
Policja publikuje nagrania z Piotrem W. Mężczyzna usłyszał zarzuty
Klaudia Kamieniarz
Prace na węźle Warszawa Zachód przed poszerzeniem autostrady A2
Przygotowania do rozbudowy autostrady. Utrudnienia na węzłach
Okolice
W magazynach były artykuły bez polskich znaków akcyzy
Dwie hale, a w nich nielegalny towar warty prawie 16 milionów złotych
Okolice
Manifestacja przed Trybunałem Konstytucyjnym
Manifestacja PiS przed Trybunałem Konstytucyjnym
Śródmieście
Biurowiec Elma na wizualizacjach
Zmieni się nie tylko Krucza. Przebudują biurowiec przy Pięknej
Śródmieście
Roksana Jurczyszyn
Powiedziała, że idzie już do metra. 13-letnia Roksana zaginęła
Ochota
Komputer (zdj. ilustracyjne)
Chciała zarabiać na polubieniach, skończyło się dużą stratą
Okolice
Lądował śmigłowiec ratunkowy (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca potrącił trzech nastolatków na rowerach
Okolice
Kontrola dokumentów podróżnych, Lotnisko Chopina
Swój paszport zgubiła, niemiecki kupiła we Francji
Włochy
Stacja metra Bemowo
Na tydzień zamknęli dwie stacje drugiej linii metra
Bemowo
Policja zatrzymała kierowcę przewozu osób
Zarzuty i areszt dla kierowcy przewozu. Z powodu zawartości bagażnika
Śródmieście
Kamienica przy Nowym Świecie 15/17
Słynna kamienica w opłakanym stanie. Ministerstwo jednak jej nie chce
Piotr Bakalarski
Grzegorz Braun
"Pierwsze i ostatnie ostrzeżenie dla pana sędziego". Braun wyproszony z rozprawy
Praga Południe
Incydent przy Marszałkowskiej
Policjantka pchnięta na szklane drzwi. "Cała interwencja została nagrana"
Śródmieście
Pożar na Pradze Południe
Pożar sklepu, słup dymu nad Warszawą
Praga Południe
Wizualizacje parku kieszonkowego przy ul. Andersa
Park kieszonkowy i ścieżka rowerowa w miejscu dawnego parkingu
Śródmieście
Zatrzymania po oszustwie na Bemowie
Przekazała im dużą kwotę "na inwestycje". Chcieli więcej
Bemowo
Replika pistoletu przejęta przez policjantów
Pistoletem na kulki groził parze. Szybko pożałował
Mokotów
Furia kierowcy na skrzyżowaniu
Furia kierowcy. Bił i kopał ludzi. Nowe nagranie
Alicja Glinianowicz
Celnicy przechwycili paczki z marihuaną
Przesyłka z Tajlandii. Sto kilogramów marihuany w matach do ćwiczeń
Okolice
Pożar hurtowni zniczy
Pożar hurtowni zniczy. "Te obrazki są przygnębiające"
MAZOWIECKIE
Do wypadku doszło w Kozerkach
"Wiktoria już do nas nie dojechała"
Katarzyna Kędra
szkoła nauczyciel klasa shutterstock_207423946
Ataki w szkołach. Będą kontrole plecaków?
Okolice
Stara Kornica
Zaatakował nożem wójt gminy. Nowe informacje z prokuratury
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki