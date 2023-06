Chcą powrotu tęczy na plac Zbawiciela. "Będzie niezniszczalna, nie da się jej spalić"

Brakuje jednego symbolu Warszawy, który już zniknął. Jest to tęcza z placu Zbawiciela - twierdzą aktywiści LGBT+. Ich projekt zakłada stworzenie "niezniszczalnej" instalacji i został zgłoszony do budżetu obywatelskiego.

Jak przypomniał podczas czwartkowej konferencji prasowej Linus Lewandowski, założyciel Homokomanda, tęcza stała na placu trzy lata. - Przyzwyczailiśmy się do niej. Była symbolem tego, że w Warszawie wszyscy byli mile widziani, że jest to nowoczesne miasto, otwarte dla wszystkich i tego, że my, osoby LGBT+, możemy jawnie być sobą, nie musimy się bać i chować po kątach - mówił Lewandowski.