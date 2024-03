"Dziękując za lata wspólnej wytężonej pracy, żywiąc przekonanie, że moje wieloletnie doświadczenie zawodowe wniosło wartość dodaną do prac realizowanych w Radzie m.st. Warszawy, składam niniejszym rezygnację z funkcji członka rady" - czytamy w piśmie skierowanym do przewodniczącej rady, którego zdjęcie załączył Jurkiewicz.

Nadanie jednej z ulic imię Lecha Kaczyńskiego popierał co najmniej kilka razy na przestrzeni lat prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (także jako kandydat do urzędu), ale ostatecznie do tego nie doszło. Trzaskowski tłumaczył to m.in oporem radnych swojego ugrupowania w radzie miasta. Aleja Armii Ludowej była przez pewien czas ulicą Lecha Kaczyńskiego, ale decyzję wojewody w tej sprawie (Armia Ludowa została zdekomunizowana) uchylił sąd administracyjny.