Śródmieście

Centrum Nauki Kopernik skończyło 15 lat. Tu każdy eksponat jest zaskakujący i nieoczywisty

Centrum Nauki Kopernik
Perseidy 2023. Noc "spadających gwiazd" Planetarium Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
Źródło: TVN24
W środę 5 listopada minęło równo 15 lat od otwarcia Centrum Nauki Kopernik. Pomimo upływu lat instytucja wciąż cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Jest jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji turystycznych stolicy.

Na urodziny Centrum Nauki Kopernik przygotowało specjalne, jubileuszowe atrakcje dla wszystkich zwiedzających. O godzinie 11 nastąpiło otwarcie wystawy czasowej "Lustra. Między iluzją a rzeczywistością". Natomiast, co godzinę do godz.16 będzie można oglądać krótkie, efektowne pokazy naukowe. Ponadto przez cały dzień trwać będą urodzinowe warsztaty i konkurs z nagrodami. A w Teatrze Wysokich Napięć odbędzie się szczególny koncert. Zabrzmi tam muzyka w wykonaniu transformatorów Tesli.

Zespół dba, by każdy eksponat był intuicyjny w obsłudze

CNK to fenomen na skalę europejską. W ciągu 15 lat odwiedziło je 16 milionów osób, co daje ponad milion zwiedzających rocznie.

- Jesteśmy instytucją, która naprawdę angażuje zwiedzających. W Koperniku uznajemy zaangażowanie za najważniejszy element doświadczenia zwiedzającego. To ono przemienia zwykłą wizytę w akt odkrywania i refleksji. Tylko naprawdę zaangażowani zwiedzający badają, pytają i eksperymentują – a badania pokazują, że takie aktywne uczestnictwo prowadzi do głębszego i trwalszego uczenia się - powiedział dyrektor Robert Firmhofer

Jak dodał, zespół dba o to, "by każdy eksponat był intuicyjny w obsłudze - zwiedzający od razu wie, co zrobić - ale jednocześnie efekt jego doświadczenia jest zaskakujący i nieoczywisty, wzbudzający emocje, ciekawość i głębsze zaangażowanie umysłu".

- Chcemy, by zwiedzający stawali się częścią doświadczenia, a czasem nawet jego bohaterami, bo właśnie wtedy uczenie się staje się osobiste, zapada w pamięć i nabiera znaczenia. W ten sposób zwiedzający poznają naukę jako proces badania świata, jego eksploracji. Skutkiem jest samodzielne konstruowanie wiedzy w umysłach naszych gości - podkreślił Robert Firmhofer.

Otwarcie Centrum Nauki Kopernik w 2010 roku
Otwarcie Centrum Nauki Kopernik w 2010 roku
Źródło: UM Warszawa

Jak się zmieniło postrzeganie odbiorcy?

Z kolei pytany, czy dostrzega zmianę w oczekiwaniach odbiorcy - tego sprzed 15 lat i tego współczesnego, np. pod względem oczekiwania na wystawach większej ilości szeroko rozumianych ekranów, dyrektor odpowiedział, że nie zmieniła się sama potrzeba osobistego zaangażowania się.

Robert Firmhofer przyznał jednak, że na temat ekranów - a dokładniej tego, jak odnieść się do rewolucji cyfrowej, która wiąże się z powszechną obecnością ekranów - odbyto w Koperniku wiele dyskusji.

- Zastanawialiśmy się, czy powinniśmy "unowocześnić" wystawy, tworząc eksponaty wykorzystujące ekrany do interakcji, czy może odwrotnie - iść w poprzek trendów i pozostać całkowicie analogowi, stając się na swój sposób kontrkulturowi? Wybraliśmy jeszcze inną ścieżkę. Z jednej strony zwiększyliśmy nasz wysiłek w tworzeniu nowatorskich eksponatów, które umożliwiają samodzielne przeprowadzenie fizycznego doświadczenia i nie mają elektroniki w postaci interfejsu ekranowego. A z drugiej stworzyliśmy zupełnie nową wystawę "Przyszłość jest dziś", która przedmiotem doświadczenia i refleksji zwiedzających czyni m.in. sztuczną inteligencję i świat cyfrowy. Nie chodziło tam jednak o wprowadzenie eksponatów z ekranami, choć jest ich więcej, ale o zaangażowanie odbiorcy w typ doświadczenia, którego elementem będzie świat cyfrowy i refleksja nad nim - opowiadał.

Dwa teatry

Stołeczny ratusz wskazuje, że "Kopernik" wciąż się zmienia. Po 15 latach wystawy nie przypominają już tych, które zostały otwarte w 2010 r. "Wymieniona lub zmodernizowana została większość eksponatów, pojawiły się aktualne i ważne społecznie tematy dotyczące zmian klimatu, rozwoju sztucznej inteligencji i nowych technologii" - podkreśla urząd miasta.

W CNK działają także dwa teatry. W Teatrze Wysokich Napięć w roli głównej występuje prąd elektryczny, a w Teatrze Robotycznym aktorami są humanoidalne roboty. Zwiedzanie Kopernika można połączyć z wizytą w Planetarium, gdzie odbywają się pokazy astronomiczne, muzyczne i laserowe, koncerty, wykłady, projekcje filmowe.

Wizyta w Centrum Nauki Kopernik to także okazja bezpośredniego spotkania z naukowcami podczas spotkań, wykładów, wydarzeń specjalnych, warsztatów na wystawach oraz możliwość osobistego zaangażowania się w naukę – w projektach nauki obywatelskiej i badaniach.

Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik
Źródło: UM Warszawa
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik
Źródło: UM Warszawa
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik
Źródło: UM Warszawa
Centrum Nauki Kopernik
Centrum Nauki Kopernik
Źródło: UM Warszawa

Pracownia Przewrotu Kopernikańskiego

W 2023 r. CNK otworzyło Pracownię Przewrotu Kopernikańskiego, w którym prowadzone są badania nad uczeniem się. Powstają tu także nowe wystawy, eksponaty, pomoce edukacyjne i scenariusze zajęć. W ciągu 15 lat w warsztacie Centrum zbudowanych zostało 1775 eksponatów, które trafiły na wystawy i wystawy mobilne oraz do partnerskich małych centrów nauki (SOWA).

Od początku działalności instytucja uczestniczy i inicjuje projekty wspierające rozwój edukacji nieformalnej. Przez 15 lat wszystkie programy edukacyjne Kopernika dotarły do ponad 1000 miejscowości i 1,3 mln osób, a pokazy naukowe gościły w 20 krajach. Centrum bierze aktywny udział w działaniach międzynarodowych stowarzyszeń, działających na rzecz globalnego rozwoju centrów nauki.

Magdalena Gruszczyńska

CNK w czołówce najpopularniejszych atrakcji

Ratusz przypomina, że CNK od lat znajduje się na liście najważniejszych i najpopularniejszych atrakcji turystycznych Warszawy. W raporcie przygotowanym przez Polską Organizację Turystyczną Centrum zajęło pierwsze miejsce w kategorii "inne atrakcje" w Polsce, obejmującej centra nauki i planetaria. W raporcie "Turystyka w Warszawie" z tego samego roku Kopernik znalazł się na szóstym miejscu najczęściej odwiedzanych stołecznych atrakcji za Łazienkami Królewskimi, Pałacem w Wilanowie, Zamkiem Królewskim, Muzeum Narodowym i PGE Narodowym.

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: UM Warszawa

