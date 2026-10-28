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Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Zatrzymano go w Warszawie

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Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Zatrzymano go w Warszawie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: CBŚP
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Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali w Warszawie obywatela Ukrainy podejrzewanego o udział w przygotowaniu aktów dywersji, których celem było podpalenie zakładu zajmującego się rozwojem broni i amunicji o strategicznym znaczeniu międzynarodowym - przekazał rzecznik CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski.

Do zatrzymania Artema S. doszło na terenie Warszawy. Mężczyzna był poszukiwany przez rumuńskie organy ścigania w związku z podejrzeniem zaangażowania w przygotowanie działań dywersyjnych, do których doszło we wrześniu 2026 roku na terytorium Rumunii.

Miał pomagać w przygotowywaniu podpalenia

"Według ustaleń rumuńskiego wymiaru sprawiedliwości zatrzymany miał pomagać w przygotowaniu podpalenia zakładu operacyjnego specjalizującego się w rozwoju broni i amunicji o strategicznym znaczeniu międzynarodowym. Do podpalenia budynku doszło 14 września 2026 roku" - podało Centralne Biuro Śledcze Policji.

Ukrainiec został zatrzymany przez funkcjonariuszy Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP w związku z Europejskim Nakazem Aresztowania wydanym przez stronę rumuńską. Jak podał portal RMF24, mężczyzna w chwili zatrzymania przebywał w jednym z mieszkań w Ursusie.

Teraz o jego dalszych losach zdecyduje sąd.

Do zatrzymania na platformie X odniósł się również szef MSWiA Marcin Kierwiński.

"CBŚP zatrzymało w Warszawie Artema S., obywatela Ukrainy poszukiwanego ENA przez stronę rumuńską. Jest podejrzewany o udział w przygotowaniu dywersji poprzez podpalenie zakładu zbrojeniowego. Do podpalenia doszło 14 września 2026 r." - napisał Kierwiński.

Centralne Biuro Śledcze Policji podkreśliło w komunikacie, że akty dywersji wymierzone w obiekty związane z rozwojem strategicznych technologii zbrojeniowych mogą stwarzać poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego i infrastruktury o istotnym znaczeniu dla państwa.

Biuro dodało, że podpalenia tego rodzaju obiektów mogą prowadzić do zagrożenia życia i zdrowia ludzi, poważnych strat materialnych, zakłócenia działalności zakładów oraz naruszenia bezpieczeństwa państwa.

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP
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Tagi:
CBŚP
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