Policjanci CBŚP zatrzymali pięć osób Źródło: CBŚP

Zatrzymani to pięciu mężczyzn w wieku od 33 do 70 lat, obywatele Polski, Rosji, Mołdawii i Ukrainy.

"Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani mieli podjąć próbę wymuszenia rozbójniczego na przedsiębiorcy prowadzącym działalność w sektorze deweloperskim. Działając wspólnie i w porozumieniu, mieli grozić pokrzywdzonemu i podejmować działania mające na celu zmuszenie go do przepisania na ich rzecz działki budowlanej wartej około 12 milionów złotych" - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy CBŚP komisarz Krzysztof Wrześniowski.

Zatrzymano pięć osób Źródło: CBŚP

Sprawdzą znalezioną broń

Podczas zatrzymania podejrzanych policjanci znaleźli siedem sztuk broni. "Funkcjonariusze prowadzący sprawę będą wyjaśniać okoliczności, w jakich zatrzymani weszli w posiadanie broni, a także sprawdzać, czy mężczyźni nie są powiązani z innymi czynami zabronionymi" - wyjaśnił komisarz Wrześniowski.

Zatrzymanych doprowadzono do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty usiłowania dokonania wymuszenia rozbójniczego. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani.

Zatrzymany "Misiek z Nadarzyna"

RMF FM poinformował, że jednym z zatrzymanych był Mirosław D., znany jako "Misiek z Nadarzyna". Udało nam się to nieoficjalnie potwierdzić. D. to znana postać półświatka, w przeszłości związana m.in. z gangiem pruszkowskim.