Śródmieście

Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki

Zatrzymani inspektorzy nadzoru budowlanego
Zatrzymani inspektorzy nadzoru budowlanego
Źródło: CBA
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali osiem osób, w tym urzędników. Zdaniem służb, "członkowie grupy przestępczej wymuszali łapówki na interesantach Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego".

Akcja miała miejsce drugiego grudnia, wówczas funkcjonariusze Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego na terenie woj. mazowieckiego zatrzymali osiem osób, w tym trzy pełniące funkcje publiczne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Warszawie.

Podczas przeszukania znaleziono obszerny materiał dowodowy w tym m.in. telefony, komputery, dokumenty oraz gotówkę w kwocie 1,4 mln zł. 

Wymuszali łapówki

"Delegatura CBA w Warszawie, pod nadzorem Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie, prowadzi śledztwo dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych w postaci pieniędzy przez ustalone osoby pełniące funkcje publiczne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Warszawskim Zachodnim w związku z pełnieniem tej funkcji" - podał zespół prasowy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zdaniem służb, "członkowie grupy przestępczej wymuszali łapówki na interesantach PINB, uzależniając wydanie określonych, korzystnych dla interesantów decyzji od udzielenia im korzyści majątkowych".  

22 zarzuty

Zatrzymani usłyszeli łącznie 22 zarzuty, w tym działania w zorganizowanej grupie przestępczej, wręczania i przyjmowania korzyści majątkowych, jak również prania pieniędzy. "Część podejrzanych przyznała się do zarzucanych czynów i złożyła obszerne wyjaśnienia" - dodało CBA.

Wobec pięciu zatrzymanych zastosowane zostały środki wolnościowe w postaci dozoru policji i poręczenia majątkowego, natomiast wobec trzech pozostałych (dwóch urzędników i jednego przedsiębiorcy) sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres trzech miesięcy. 

Sprawa ma charakter rozwojowy. Śledztwo nadzoruje Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

Przy zatrzymaniu jednej z osób wsparcia funkcjonariuszom CBA udzielił Centralny Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA". Natomiast w czynnościach przeszukania uczestniczyli również funkcjonariusze Delegatur CBA w Białymstoku, Łodzi i Gdańsku.

Sprawa "mafii śmieciowej". Cztery osoby aresztowane

Sprawa "mafii śmieciowej". Cztery osoby aresztowane

TVN24
Miała być odzież ze Skandynawii. Zamiast tego było 20 ton odpadów

Miała być odzież ze Skandynawii. Zamiast tego było 20 ton odpadów

TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: CBA

Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaCBA
