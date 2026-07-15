Śródmieście CBA chce dokumentów z Zarządu Zieleni. Chodzi o współpracę z Martą Cienkowską Artur Węgrzynowicz Magdalena Gruszczyńska Zespół autorów |

Marta Cienkowska Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

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O sprawie dowiedział się nieoficjalnie reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. W Zarządzie Zieleni potwierdziliśmy, że wpłynęły pisma od CBA, w których zwrócono się o przygotowanie i dostarczenie dokumentów, dotyczących współpracy z firmą Marty Cienkowskiej, obecnie ministrą kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Donalda Tuska.

Chodzi o lata 2021-2023, kiedy Cienkowskiej nie było jeszcze w polityce. Prowadziła wówczas działalność gospodarczą, firmę konsultingowo-eventowo-marketingową. Jak informowały media, dzięki zleceniom z Zarządu Zieleni miała zarobić łącznie prawie 1,67 miliona złotych dzięki wygraniu kilku przetargów.

W ramach zleceń z miejskiej jednostki firma zajmowała się m.in. kampaniami reklamowymi, zarządzaniem mediami społecznościowymi, organizacją warsztatów edukacyjnych, rejsów po Wiśle, spacerów dendrologicznych i kina plenerowego.

W oświadczeniu z czerwca Zarząd Zieleni zapewniał, że zachowano transparentność i jawność procedur. "Ogłoszenia o zamówieniach, protokoły i informacje z otwarcia ofert są publicznie dostępne" - informowano.

O szczegóły zapytaliśmy CBA. Czekamy na odpowiedź.