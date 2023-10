Warszawa uruchamia całodobowy telefon dla osób w kryzysie emocjonalnym

Uruchomiliśmy specjalny numer telefonu Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej dla osób dorosłych, w kryzysie emocjonalnym, szczególnie tym, zagrożonym samobójstwem - powiedział w poniedziałek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Ten telefon to 511 200 200. Oprócz tego do szkół mają trafić informatory skierowane do osób narażonych na podobne problemy.

- Ten telefon jest czynny całodobowo, siedem dni w tygodniu. Jest obsługiwany przez psychologów, terapeutów i pracowników socjalnych - mówił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Prezydent ocenił, że w Warszawie sytuacja dotycząca pomocy osobom w kryzysie emocjonalnym wygląda lepiej niż w innych miastach. - To jest oczywiście bardzo poważne zadanie dla przyszłego rządu. Bo to jest jeden z absolutnych priorytetów, który nam powinien przyświecać. My, jako samorządowcy robimy, co możemy - zapewnił Trzaskowski.

Jak dodał, w zeszłym roku z porad Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej skorzystało prawie 30 tysięcy osób. - Chciałem zaznaczyć, że wszystkie te porady były bezpłatne - wskazał prezydent stolicy.

Całodobowy numer telefonu, ulotki dla szkół i wzmożona czujność

Trzaskowski poinformował, że w lipcu zakończył się pierwszy etap prac zespołu roboczego ds. opracowania rekomendacji w zakresie wsparcia mieszkańców Warszawy, którzy doświadczają różnego rodzaju kryzysów emocjonalnych, również tych najbardziej poważnych, suicydalnych.

- Wypracowane zostały rekomendacje, które przede wszystkim mają na celu przypomnienie mieszkańcom Warszawy, że mogą się zwrócić o pomoc i przygotowanie kampanii informacyjnej. To bardzo ważne. Często nie wiadomo nawet, gdzie się po taką pomoc zwrócić - zauważył Trzaskowski.

Trzaskowski wskazał też, że oprócz uruchomienia całodobowego telefonu 511 200 200, do warszawskich szkół skierowano też ulotki i informatory, które trafią do osób narażonych na podobne problemy. - Czyli do osób, które znajdują się w takim kryzysie emocjonalnym, również do ich bliskich, informując o tym, że jest bezpłatne wsparcie w mieście stołecznym - podkreślił.

Prezydent Warszawy zaznaczył, że miasto opracowuje też "specjalny schemat dla szkół, w jaki sposób się zachowywać, jeżeli mamy jakiekolwiek podejrzenia tego, że mamy do czynienia właśnie z depresją albo z kryzysem emocjonalnym".

Jak dodał, w zapobieganie samobójstwom zaangażowane jest też Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa, któremu polecono większą czujność w miejscach tak newralgicznych, jak choćby mosty. - Opłacamy tam dodatkowe patrole policji - podkreślił. Wskazał, że głównym celem miasta jest wzmocnienie wszystkich poradni.

Porady Ośrodka Interwencji Kryzysowej w trzech lokalizacjach

Dyrektorka Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej Katarzyna Sękowska-Świątkiewicz podkreśliła, że jej placówka od lat bezpłatnie wspiera mieszkańców Warszawy.

- W ramach naszej pomocy udzielamy porad w trzech lokalizacjach: w Śródmieściu przy metrze Świętokrzyska, prowadzimy również poradnie do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy Belgijskiej 4 oraz całodobowo prowadzimy działania na 6 Sierpnia 1/5 - wymieniła.

Jak podkreśliła, działania ośrodka skoncentrowane są wokół osób dorosłych. - Osób, które na przestrzeni swojego życia poczuły, że coś się wydarzyło takiego, jak śmierć osoby bliskiej, utrata pracy czy trudności w relacjach, w związku, a także przemoc - wymieniła dyrektorka.

Specjaliści z ośrodka udzielają krótkoterminowej pomocy psychologicznej. - W swoje działania włączamy także konsultacje z psychiatrą oraz prawnikiem. - zapewniła. Podkreśliła, że pomoc ośrodka jest bezpłatna i dostępna od ręki.

- Nasz numer interwencyjny, który działa na zasadzie "zadzwoń, umów się", działa już od lat. Teraz w ramach rekomendacji miasto stołeczne uruchomiło dodatkowy numer, taki czynny całodobowo, dla osób w kryzysie samobójczym. Numer 511 200 200. Ten numer będzie obsługiwany przez naszych specjalistów, którzy mają doświadczenie we wspieraniu - zapewniła Sękowskaa-Świątkiewicz.

