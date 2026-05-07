Śródmieście

Były wiceprezydent Warszawy odpowie za budowę strategicznej spółki

Michał Olszewski, były wiceprezydent Warszawy, od czerwca obejmie stanowisko wiceprezesa państwowej spółki Polskie Elektrownie Jądrowe. Po odejściu ze stołecznego ratusza był zatrudniony w zarządzie koncernu energetycznego Orlen Termika.

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowała, że pod koniec kwietnia nadzwyczajne zgromadzenie wspólników zdecydowało o powołaniu Michała Olszewskiego na wiceprezesa zarządu. Obejmie on stanowisko drugiego czerwca, zastępując Macieja Sokołowskiego.

Podmiot odpowiada za budowę pierwszej polskiej elektrowni atomowej, która ma powstać w gminie Choczewo na Pomorzu. W marcu zarząd wystąpił z wnioskiem do prezesa Państwowej Agencji Atomistyki o zezwolenie na realizację przedsięwzięcia. Wylanie tak zwanego pierwszego betonu jądrowego planowane jest na 2028 roku, a rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji pierwszego bloku - na 2036 rok.

Michał Olszewski ma zająć się kwestiami związanymi z procesem inwestycyjnym - wynika z ustaleń "Gazety Wyborczej".

Jego nowe stanowisko rodzi konsekwencje dla stowarzyszenia Metropolia Warszawa, zrzeszającego ponad 70 podwarszawskich gmin. Olszewski był od 2018 roku jego prezesem. Jak przekazał w rozmowie z "Gazetą Wyborczą", z końcem maja zamierza zrezygnować z pełnienia tej funkcji.

17 lat w stołecznym ratuszu

W stołecznym ratuszu Michał Olszewski zaczął pracę w 2007 roku. Początkowo był dyrektorem biura odpowiedzialnego za fundusze unijne, później został pierwszym zastępcą prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Nie zmieniło się to, gdy stolicą zaczął rządzić w 2018 roku Rafał Trzaskowski. W sumie pełnił funkcję wiceprezydenta przez 13 lat. Pracę w urzędzie miasta zakończył w kwietniu 2024 roku, tuż przed zaprzysiężeniem Trzaskowskiego na drugą kadencję.

Jako wiceprezydent odpowiadał na przestrzeni lat między innymi za miejskie inwestycje i pozyskiwanie funduszy unijnych, mobilność i transport, architekturę i planowanie przestrzenne, strategię rozwoju miasta czy gospodarkę odpadami.

Wiceprezes koncernu energetycznego

Wkrótce po rozstaniu ze stołecznym samorządem Olszewski trafił do zarządu spółki Orlen Termika. Od czerwca 2024 roku obejmował funkcję wiceprezesa zarządu. Spółka odpowiada za elektrociepłownie Żerań, Siekierki i Pruszków oraz ciepłownie Wola i Kawęczyn.

W jego biogramie na stronie Orlen Termiki podkreślono, że jest menedżerem z ponad 25-letnim stażem zawodowym oraz "posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu procesami inwestycyjnymi i pozyskiwaniu środków unijnych".

