Zdymisjonowany komendant straży miejskiej znalazł nową pracę w ratuszu. Na dyrektorskim stanowisku

Zbigniew Leszczyński przez kilkanaście lat stał na czele straży miejskiej w Warszawie. Co najmniej przez kilka ostatnich był krytykowany m.in. przez aktywistów miejskich za nieudolną walkę z nielegalnym parkowaniem. W ubiegłym roku wypłynęła sprawa kontrowersyjnego przetargu straży miejskiej na zakup motorówki za ponad pół miliona złotych. To przelało czarę goryczy. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział wyjaśnienie tej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji. I choć przetarg nie został unieważniony, nie dopatrzono się złamania prawa czy procedur, to niedługo później Trzaskowski poinformował o zdymisjonowaniu Leszczyńskiego z funkcji komendanta. Na nową szefową strażników wskazano Magdalenę Ejsmont.