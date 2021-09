Był poszukiwany przez cztery prokuratury, dwa sądy i dwie jednostki policji. Wpadł na kradzieży alkoholu

Śródmiejscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o kradzież butelki markowego alkoholu. Jak poinformował rzecznik dzielnicowej komendy, podczas interwencji okazało się, że 43-latek podał nieprawdziwe dane, bo wiedział, że jest poszukiwany przez prokuratury, sądy i policję.

Jak poinformował rzecznik śródmiejskich policjantów, zdarzenie rozpoczęło się od zgłoszenia w związku z kradzieżą w jednym ze sklepów. - Jeden z klientów podszedł do kasy z butelką markowego alkoholu, symulując próbę zapłacenia za towar przez telefon. W pewnym momencie mężczyzna chwycił za butelkę i wybiegł ze sklepu - relacjonował Szumiata.

Dodał, że mężczyznę zatrzymał przypadkowy przechodzień, który usłyszał wołanie o pomoc sprzedawcy. Na miejsce zostali wezwani policjanci. - Sprawa zakończyłaby się pewnie ukaraniem sprawcy wykroczenia mandatem karnym lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, gdyby nie jeden istotny fakt i czujność policjantów. Kiedy śródmiejscy wywiadowcy próbowali wylegitymować mężczyznę okazało się, że nie ma przy sobie dokumentu tożsamości - zaznaczył policjant.

Trafił do więzienia

- 43-latek nie był też w stanie podać swoich kompletnych danych personalnych a to wzbudziło uzasadnione podejrzenia policjantów, co do jego prawdomówności - wyjaśniał.

Jedynym sposobem na zweryfikowanie tego, kim był zatrzymany 43-latek, było przewiezienie go do jednostki policji: - Mężczyzna został sprawdzony na urządzeniu Morpho Touch służącym do szybkiej identyfikacji daktyloskopijnej. Wtedy wyszło na jaw, że nie jest tym, za kogo się podaje.

- 43-latek był poszukiwany przez cztery prokuratury, dwa sądy i dwie jednostki policji. Poszukiwania dotyczyły popełnionych przez mężczyznę przestępstw oraz konieczności doprowadzenia go do najbliższego zakładu karnego w celu odbycia zasądzonych kar pozbawienia wolności - poinformował Szumiata i dodał, mężczyzna trafił od razu do więzienia.

Autor:mp/b

Źródło: PAP