Młodzi zebrali się przed Pałacem Kultury. Policja próbuje stłumić zgromadzenie

Uczestnicy piątkowej inicjatywy młodych rozpoczęli protest około godziny 19, na rondzie Dmowskiego. Na początku wspierający wydarzenie artyści, tacy jak Maria Sadowska, Vienio czy Bovska, przemawiali przez megafon do zgromadzonych. Zapowiadali koncert. Z głośników leciała muzyka. Potem na miejsce przyjechała policja. Muzyka została wyłączona, a funkcjonariusze próbują stłumić protest. Informują przez megafony, że jest stan epidemii i osoby łamiące przepisy porządkowe narażają się na odpowiedzialność karną. Wezwali uczestników do zakończenia manifestacji. W relacji "Gazety Stołecznej" widać, że policja masowo legitymowała uczestników.

"Usłyszcie nas, mamy dość"

"Jesteśmy oburzeni/one tyloma aktualnymi sprawami, które maja miejsce w kraju ze nie nadążamy zmieniać nakładek na FB! Nie ma zgody na wykluczanie studentów i studentek z zajęć za to, ze wyrażają swoje poglądy! Nie ma zgody na zapowiadane kontrole nauczycieli i nauczycielek, szkół i uczelni w sprawie protestów! Nie ma zgody na kolejne dokręcanie śruby gospodarce, która za chwile nie wytrzyma. Chcemy pracować, uczyć się i normalnie żyć bo państwo nam nie wypłaca co miesiąc pensji!" - pisali inicjatorzy wydarzenia w jego zapowiedzi na Facebooku.

Podkreśli również, że młodzi nie będą dłużej milczeć, a władza nie będzie ich uciszać. Nie Panie Premierze - wzrost zakażeń to nie wina protestujących. To wyłącznie wina nieudolnie prowadzonej polityki! Choć mijają dwa tygodnie Rząd najwyraźniej nadal nie słyszy i nie rozumie nic. Chcemy zmian, a nie dalszego zastraszania i zamykania bez żadnego pomysłu na to co dalej" - zaapelowali.