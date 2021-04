Atak na bulwarach. Straż miejska: 19-latek dźgnięty nożem w szyję

DROŻEJE WYWÓZ ŚMIECI

- Rząd przeniósł całość kosztów utrzymania systemu zagospodarowania odpadów na mieszkańców. W przeszłości mogliśmy dokładać do tego z innych źródeł – tak wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski wyjaśnia, dlaczego zmienia się sposób naliczenia opłat za wywóz śmieci. Ministerstwo Klimatu twierdzi jednak, że to nieprawdziwe informacje. Pewne jest jednak to, że od 1 kwietnia część mieszkańców Warszawy zapłaci za gospodarowanie odpadami nawet 250 złotych miesięcznie.