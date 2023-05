1747 projektów zgłoszono w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego, Po weryfikacji do głosowania miejscy urzędnicy dopuścili 1152. Autorzy negatywnie ocenionych projektów mogą się jednak jeszcze odwołać. Mają na to czas do czwartku, 11 maja. Głosowanie odbędzie w drugiej połowie czerwca. Warszawa przeznaczyła na realizację projektów mieszkańców ponad 100 milionów złotych.

- Była kiedyś taka kreskówka dla dzieci "Pomysłowy Dobromir". Tytułowy bohater widząc, co można poprawić w najbliższym otoczeniu wpadał nagle na pomysł, wtedy na głowie podskakiwała mu radosna piłeczka, a potem w magiczny sposób pojawiały się narzędzia i Dobromir brał się do pracy – opowiada Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w warszawskim Ratuszu. – Podobnie działa budżet obywatelski, tyle że narzędzia do realizacji pomysłów nie pojawiają się w sposób magiczny. Urzędnicy miejscy muszą sprawdzić każdy projekt – czy jest zgodny z prawem, czy da się go zrealizować w proponowanym terminie, za proponowaną sumę, na proponowanym terenie, czy nie koliduje z planami zagospodarowania itp. Zdecydowana większość projektów została oceniona pozytywnie, w czerwcu mieszkańcy wybiorą najlepsze, a w przyszłym roku urzędnicy je zrealizują.