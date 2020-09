Rekordowe głosowanie w budżecie obywatelskim. Są wyniki

Głosowanie na projekty trwało do 15 września. Spośród blisko półtora tysiąca zgłoszonych pomysłów każdy z głosujących mógł wybrać maksymalnie 15 na poziomie dzielnicowym oraz 10 na poziomie ogólnomiejskim. Wyniki zostały ogłoszone w środę. Kwota budżetu na 2021 rok to ponad 83 miliony złotych.

"Jest sukces! Pobiliśmy zeszłoroczny wynik oddanych głosów w #BudżetObywatelski i to o 4 tys.! To oznacza, że łącznie zagłosowało ponad 109 tys. warszawiaków. Bardzo dziękuję za Wasze mocne zaangażowanie i kreatywność :) Dokładnie tak, wspólnie zmieniamy i rozwijamy @warszawa" - napisał na Twitterze prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Zasadzanie drzew, rowery i pomoc zwierzętom z Palucha

Wygrał również pomysł zrealizowania wycieczki rowerowej szlakiem poległych projektów budżetu partycypacyjnego. - Do tej pory wybrano do realizacji 3895 projektów (stan na 21 stycznia 2020 r.). Jednak części z nich nie można wykonać. W systemie jest 14 projektów, które mają status "odstąpiono od realizacji". Projekt ma na celu wspólny przejazd rowerowy mieszkańców i urzędników, podczas którego zostaną opowiedziane historie tych projektów i wyjaśnione przyczyny odstąpienia do ich wykonania - wskazano w jego opisie.