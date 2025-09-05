Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Globus na dachu, popiersie Mickiewicza na ścianie, spójna elewacja

Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich w rejestrze zabytków
Źródło: WUOZ w Warszawie
Zespół budynków przy Alejach Jerozolimskich trafił do rejestru zabytków. Zostały wzniesione w latach 1951-1955 z wykorzystaniem reliktów kamienic z końca XIX wieku. Na dachu jednego z nich wznosi się charakterystyczny globus, a na elewacji drugiego widnieje popiersie Adama Mickiewicza.

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, do rejestru zabytków nieruchomych został wpisany historyczny zespół budowlany obiektów biurowych obejmujący budynki przy Alejach Jerozolimskich 28, 30, 32 oraz ulicy Brackiej 16.

W uzasadnieniu decyzji Marcin Dawidowicz wskazuje: "Historyczny zespół budowlany przy Alejach Jerozolimskich to przykład podejmowanej w powojennej Warszawie próby połączenia dziedzictwa modernizmu, estetyki socrealistycznej z przedwojenną, w większości zniszczoną zabudową wielkomiejską".

Budowali szybko i z rozmachem, dla trasy poświęcili cenny pałac
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Budowali szybko i z rozmachem, dla trasy poświęcili cenny pałac

Dariusz Gałązka

Cztery budynki, jedna elewacja

Jak podkreślił konserwator, na wyróżnienie zasługuje skala przedsięwzięcia, łączącego jedną elewacją cztery budynki, nawiązujące swoją formą do monumentalnych założeń urbanistycznych.

"Projekt Stępińskiego stanowił zapowiedź kierunków, które w stolicy najpełniej reprezentują bloki osiedli MDM oraz Muranów. Jego wartość historyczna wynika zarówno ze związków z przedwojenną zabudową, która stała się fundamentem i inspiracją dla projektu odbudowy, ale także działalnością projektową zespołów architektów, m.in. J. Łowińskiego, J. Pełki i J. Góreckiego działających pod kier. L. Tomaszewskiego oraz Z. Stępińskiego. Zaprojektowana forma wpisywała się w ówczesne prądy estetyczne oraz potrzeby funkcjonalne, korzystając jednocześnie z doświadczeń minionej epoki – modernizmu oraz zachowanych reliktów wielkomiejskiej zabudowy" - napisał w uzasadnieniu decyzji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Historyczny zespół budynków trafił do rejestru zabytków
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie

Wskazał także na wartość artystyczną zespołu budynków, która - jak zaznaczył - wyraża się w kompozycji poszczególnych brył, które połączone zostały wspólną elewacją czerpiącą z architektury klasycyzującej. "Stylistyczna spójność całego zespołu budynków przejawia się zarówno w jednolitym doborze materiałów, opracowania oraz dekoracji, jak i ukształtowaniu brył o ujednoliconej wysokości, poziomie kondygnacji i regularnym układzie otworów okiennych oraz markizy" - dodał.

Nawiązania do przedwojennej zabudowy

Podkreślił, ze zachowały się elementy nadanego wystroju z czasu odbudowy, takie jak: pasowe boniowanie przyziemia, fryzy z motywem kimationu i geometrycznym, sztukatorskie, różnorodne opracowania stolarki okiennej i drzwiowej.

"Pomimo całościowej aranżacji, budynki nie utraciły swojego indywidualizmu, czytelne są również nawiązania do przedwojennej zabudowy – zachowany przejazd bramny, odtworzone po II wojnie światowej popiersia Adama Mickiewicza i Aleksandra Puszkina autorstwa Andrzeja Pruszyńskiego, czytelny obrys budynków z zachowaną artykulacją od strony podwórka. W budynkach przy Al. Jerozolimskich 28 i 30 zachowały się ponadto ryzality przedwojennych kamienic, a w budynku nr 32 pseudoryzalit klatki schodowej" - napisał w uzasadnieniu Marcin Dawidowicz.

Popiersie Mickiewicza na kamienicy

Budynek przy ulicy Brackiej 16 (dawniej Aleje Jerozolimskie 10) został wzniesiony w latach 1882-83, na narożnej działce na zlecenie właściciela i inwestora Augusta Störla według projektu architekta Teofila Tytusa. "Czteropiętrowy gmach o dwóch skrzydłach otrzymał klasycyzujący wystrój elewacji z elementami zmodernizowanego neorenesansu i neobaroku i narożnikiem zaakcentowanym czworobocznym hełmem" - napisał w komunikacie w mediach społecznościowych Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W latach 1880 i 1887 na sąsiednich działkach przy Alejach Jerozolimskich 32 (dawniej numer 8 ) i Alejach Jerozolimskich 30 (dawniej numer 6) wzniesiono kamienice zaprojektowane przez architekta Adolfa Wolińskiego dla rosyjskiego kupca Wsiewołoda Istomina. Pierwotnie budynki były czteropiętrowe i jednopodwórzowe, z neorenesansowym detalem. "Na elewacji budynku Aleje Jerozolimskie 32 umieszczono popiersia Adama Mickiewicza oraz Aleksandra Puszkina autorstwa Andrzeja Pruszyńskiego" - zaznaczył konserwator.

Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Historyczny zespół budynków biurowych przy Alejach Jerozolimskich
Źródło: WUOZ w Warszawie

W podobnym czasie wzniesiono również kamienicę przy Alejach Jerozolimskich 28 (dawniej numer 4). Trzypiętrowy budynek powstał na niewielkiej działce. To wpłynęło na nietypowy układ jego podwórza, z krótkimi oficynami bocznymi i bez oficyny tylnej.

Zniszczenia i odbudowa

Pomimo zniszczeń wojennych budynek przy ulicy Brackiej 16 został przejęty na własność przez Ministerstwo Komunikacji i zaadaptowany przez nowych najemców na działalność usługową. W 1946 roku wykonano projekt odbudowy kamienicy, a następnie jej nadbudowy do piątej kondygnacji. Projekt przygotowany przez J. Bogusławskiego, J. Łowińskiego i J. Pełkę zakładał budowę nowego, uproszczonego stylistycznie budynku w stylu modernizmu.

"W latach 1948–1949 przeprowadzono częściową odbudowę budynków Aleje Jerozolimskie 28, 30, 32. Na początku lat 50. XX wieku zatwierdzono również projekt wspólnej elewacji dla budynków przy Al. Jerozolimskie 28, 30 i 32 autorstwa Z. Stępińskiego" - podał konserwator. Zakładał on "ujednolicenie elewacji od ulicy w ujęciu całej połaci domów od rogu Nowego Światu do ulicy Brackiej z pokazaniem otworów sklepowych w jednolitym ciągu w parterze zwieńczonych nad nim pasem markizy".

Podczas odbudowy wyburzono oficyny przy Alejach Jerozolimskich 32 i 30, nadbudowano kamienice, aby dorównać wysokością do sąsiednich budynków. Elewacje frontowe ujednolicono, pozostawiając jedynie odtworzone w 1949 roku popiersia Mickiewicza i Puszkina na elewacji budynku przy Alejach Jerozolimskich 32. W kolejnych latach w budynkach przeprowadzono doraźne naprawy elewacji, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową.

Ministerstwo chce słynną kamienicę. Przetargu nie będzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ministerstwo chce słynną kamienicę. Przetargu nie będzie

Piotr Bakalarski

Budynki skrywają biura

"Około 2010 roku w budynku przy ulicy Brackiej i Alejach Jerozolimskich zamalowano oryginalną, barwioną w masie licową cegłę prasowaną oraz prefabrykaty. W 2011 roku zdemontowano reklamę-globus w narożu budynku przy ulicy Brackiej 16 oraz wykonano nową konstrukcję" - zaznaczył Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

W 2025 roku wykonano badania konserwatorskie elewacji i bryły budynku Bracka 16 róg Alej Jerozolimskich w Warszawie. Obecnie w budynkach znajdują się biura i siedziby instytucji m.in. Kuratorium Oświaty w Warszawie (nr 32), Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Warszawy (nr 28).

Autorka/Autor: mg/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: WUOZ w Warszawie

Udostępnij:
TAGI:
ZabytkiHistoria WarszawyArchitektura i design
Czytaj także:
Lotnisko Warszawa-Radom
Pas startowy naprawiony po katastrofie F-16
Okolice
Powstała koncepcja zagospodarowania obszaru Łuku Siekierkowskiego (zdjęcie ilustracyjne)
Pionierski pomysł Warszawy na wielkie osiedle nad Wisłą
Mokotów
Wypadek w Nasielsku
Wszedł prosto pod ciężarówkę. Nie żyje
Okolice
Narkotyki zabezpieczone przez policjantów
Kierowca przekroczył prędkość, był pijany, a w majtkach schował marihuanę
Okolice
Samochód porzucony na budowie chodnika i trawnika
Deweloper buduje chodnik i sieje trawnik. Na środku tkwi porzucone auto
Ursynów
Młody samiec latawca królewskiego
Samica wtapia się w tło. Samce zachwycają kolorami
Praga Północ
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Katastrofa F-16. Nowe informacje
TVN24
Funkcjonariuszki udzieliły pomocy poszkodowanemu
Krwawa awantura na Starym Mieście
Blok w Ząbkach dwa miesiące po pożarze
Wielki pożar w Ząbkach. Jest ekspertyza stanu bloku
Klaudia Kamieniarz
Parking IPN przy ulicy Kłobuckiej
Parking IPN nie dla mieszkańców. Zaskakujące tłumaczenie
Ursynów
Areszt dla podejrzanego o wyłudzenia i wymuszenia
Wyłudzenia, wymuszenia, groźby. "Sprawa budzi szczególne oburzenie"
Okolice
Wypadek w miejscowości Tchórzowa
Van uderzył w drzewo, w środku było siedem osób
Okolice
Wyprzedzał w miejscu niedozwolonym
Zaczęło się od wyprzedzania w niedozwolonym miejscu
Okolice
Lotnisko Chopina (zdj. ilustracyjne)
Mgła na Okęciu, opóźnione loty. "Widzialność słaba"
Włochy
Kierująca motocyklem zderzyła się z dzikiem
Jechała motocyklem, zderzyła się z dzikiem
Okolice
Kierowca był pijany
Świadkowie zatrzymali pijanego kierowcę
Okolice
Cudzoziemiec musi opuścić Polskę
Musieli opuścić Polskę i długo nie będą mogli wrócić
Okolice
Monumentalna rzeźba "Tindaro" Igora Mitoraja na placu Trzech Krzyży w Warszawie
Monumentalna rzeźba na placu Trzech Krzyży
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"
Okolice
32-latka usłyszała 50 zarzutów, z powodu kryptowalut
Sprzedała dom i ma 50 zarzutów. Z powodu inwestycji w kryptowaluty
Okolice
Wypadek na hulajnodze
15-latek jechał bez kasku, upadł i trafił do szpitala
Okolice
Kampus Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie
Chcą zbudować nowy szpital
Ochota
Policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę audi
Brak tablicy rejestracyjnej był początkiem poważnych problemów
Ulice
Budowa Trasy W-Z, 1949
Budowali szybko i z rozmachem, dla trasy poświęcili cenny pałac
Dariusz Gałązka
Porzucone odpady w Mińsku Mazowieckim
Trzy zasypane drogi i ogromne koszty sprzątania
Klaudia Kamieniarz
Zmiany dla kierowców na Vogla
Bezpieczeństwo na tych przejściach ocenili na zero. Zainstalowali progi
Wilanów
21-latek został zatrzymany
21-latek usłyszał 24 zarzuty
Wola
Wypadek w miejscowości Wólka Kożuchowska
Auto na drzewie. Cztery osoby ranne, jedna w stanie ciężkim
Okolice
Policjanci zatrzymali do kontroli 46-letniego kierowcę porsche
Jechał porsche, rozpędził się do 227 kilometrów na godzinę
Okolice
Kierowcy grozi do pięciu lat więzienia
"Stwarzał zagrożenie na drodze"
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki