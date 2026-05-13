Śródmieście

Od ruin kamienicy do socrealistycznego biurowca. Nowy zabytek w centrum Warszawy

Budynek przy Chmielnej został zabytkiem
Podczas przebudowy ulicy Chmielnej znaleziono pocisk
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: WUOZ w Warszawie
Powstał w miejscu zniszczonej w czasie wojny kamienicy i był istotnym elementem odbudowy Chmielnej. Do lat 90. XX wieku mieścił siedzibę Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Dzisiaj pełni funkcje usługowe i biurowe. Budynek autorstwa Szymona Syrkusa i Alfreda Przybylskiego został zabytkiem.

W uzasadnieniu decyzji Marcin Dawidowicz, mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków, napisał że wartość historyczna dawnej siedziby Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację wynika z faktu zaprojektowania jej jako integralnego elementu odbudowy ulicy Chmielnej.

Wskazał także na jej związek z działalnością tej organizacji, która pomimo początkowych relacji z władzami komunistycznymi, obecnie już jako Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, upamiętnia osoby cierpiące prześladowania w czasie II wojny światowej oraz w czasie komunizmu.

Źródło zdjęcia: WUOZ w Warszawie

Istotny element odbudowy Chmielnej

"Już w chwili powstania przedmiotowy budynek stanowił istotny element powojennej koncepcji ukształtowania ulicy Chmielnej, o czym świadczy podjęta po 1951 r. zmiana koncepcji opracowania elewacji w taki sposób, aby stanowiła ona spójny element z sąsiednią zabudową" - wyjaśnił konserwator.

Budynek jest związany z działalnością architektów Szymona Syrkusa i Alfreda Przybylskiego oraz artystów plastyków Zygmunta Jabłońskiego, Antoniego Gürtlera i Ryszarda Sroczyńskiego, którzy przeżyli pobyt w obozach zagłady i wznowili swoją działalność po 1945 roku, także w ramach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

"Jest jednym z wyróżniających się budynków"
"Jest jednym z wyróżniających się budynków"

Jak zaznaczył konserwator, budynek przy Chmielnej dokumentuje próbę odbudowy polskiej kultury artystycznej oraz dostosowania się do narzuconej przez władze estetyki socrealizmu. "Dawna siedziba Związku stanowi źródło wiedzy nie tylko na temat rozwiązań przestrzennych, dekoracyjnych i materiałowych stosowanych w budynkach administracyjno-biurowych i publicznych w początkach PRL, ale także zależności między formą architektury, a zajmowaną przez użytkownika danego budynku pozycję w strukturach państwowych" - dodał.

Źródło zdjęcia: WUOZ w Warszawie

Powstał w miejscu zniszczonej kamienicy

Budynek Zarządu Głównego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację przy ulicy Chmielnej 15 (dawniej Rutkowskiego) w Warszawie został wzniesiony na miejscu uszkodzonej w czasie II wojny światowej jednopodwórzowej kamienicy z wąskimi oficynami bocznymi.

"Koncepcję urbanistyczną ulicy opracował Zygmunt Stępiński kierujący od 1945 roku pracownią rekonstrukcji założeń historycznych w Dyrekcji Planowania Przestrzennego Biura Odbudowy Stolicy. Stępiński, odpowiedzialny za koncepcję odbudowy i częściowej rekonstrukcji ulicy Chmielnej, zintegrował zabudowę historyczną i współczesną" - wyjaśnił Dawidowicz.

Działania wojenne spowodowały, że budynek frontowy uległ całkowitemu zniszczeniu, pozostały jedynie fundamenty i fragmenty murów parteru. Rok później rozebrano oficyny, a budynek frontowy przekazano do naprawy Polskiemu Związkowi b. Więźniów Politycznych. Z uwagi na brak działań pozwolenie na prace remontowe cofnięto w 1948 roku.

W 1950 roku zatwierdzony został projekt budowalny budynku biurowego autorstwa Szymona Syrkusa i Alfreda Przybylskiego, przeznaczonego na siedzibę Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, założonego w 1949 roku w czasie Kongresu połączeniowego na bazie organizacji zrzeszających kombatantów II wojny światowej.

Źródło zdjęcia: WUOZ w Warszawie

Pomieszczenia klubowe i okazały hall z płaskorzeźbami

"Projekt przewidywał budowę 3,5-kondygnacyjnego budynku o zwartej bryle dostosowanej gabarytami do zabudowy ulicy, oraz nawiązującym do modernizmu opracowaniu elewacji. Prace budowalne realizowało Zjednoczenie Budownictwa Miejskiego, roboty instalacyjne wykonała brygada młodzieżowa ZMP" - przekazał konserwator.

Dawidowicz przytoczył doniesienia ówczesnej prasy, informującej o postępach w budowie. Parter budynku zajmowały pomieszczenia klubowe. Trwały prace nad biblioteką i czytelnią, wykańczano też świetlicę i okazały hall główny. W nim znajdowały się duże płaskorzeźby, zaprojektowane przez artystów rzeźbiarzy z grona członków Związku. Jedna z płaskorzeźb, dzieło Jabłońskiego symbolizowała braterstwo broni, druga — wykonana przez Sroczyńskiego — przedstawiała partyzantkę polską, a autorem trzeciej płaskorzeźby, obrazującej wyzwolenie z obozów koncentracyjnych był Gürtler.

Jak informowała, prasa, na którą powołał się konserwator, pierwsze piętro budynku zajmowały pomieszczenia biurowe, na drugim piętrze, wzdłuż prawie całej frontowej części budynku zaprojektowana została sala zebrań. Następne, wyższe kondygnacje zajęte były przez biura Zarządu Głównego i redakcję związkowego organu prasowego "Za Wolność i Lud". Mieściły się tam również pokoje gościnne.

"Prawdopodobnie w 1952 roku wykonano opracowanie elewacji nawiązujące charakterem do historyzującego wystroju sąsiednich budynków" - zaznaczył Dawidowicz.

Źródło zdjęcia: WUOZ w Warszawie

Teraz są tam biura

Jak dodał konserwator, budynek pozostawał siedzibą związku do lat 90. XX wieku, po przekształceniu organizacji w Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych zarząd przeniesiono do budynku przy Alejach Ujazdowskich 6a.

Obecnie budynek pełni funkcje usługowe i biurowe.

