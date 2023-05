Dawne kino Wars do remontu. "Stawiamy na kulturę dostępną dla wszystkich"

Sala kinowa, sala teatralna z powiększoną sceną oraz przestrzeń do organizacji wydarzeń artystycznych. W dawnym kinie Wars powstanie wielofunkcyjne miejsce spotkań kulturalnych - przekazały we wtorek władze Śródmieścia, ogłaszając podpisanie umowy na projekt koncepcyjny adaptacji budynku.

Działało tu kino i teatr

To dobrze znana warszawiakom przestrzeń kulturalna. W latach 1958-2004 działało tu kino Wars, a od 2013 do połowy 2022 roku funkcjonował Teatr WARSawy. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Śródmieście podpisał we wtorek umowę na opracowanie koncepcji adaptacyjnej dla budynku, która zostanie przygotowana w tym roku. Na jej podstawie powstanie wielobranżowa dokumentacja projektowa, a następnie planowane są prace budowlane. Łączny szacowany koszt inwestycji to - jak podano - około 31 milionów złotych.