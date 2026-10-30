Śródmieście Niewesoła sytuacja na budowie kulturoteki. "Niezgodności wykonania z dokumentacją" Piotr Bakalarski |

Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana (wideo z 15 października) Źródło wideo: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: XYSTUDIO

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Kulturoteka powstaje na osiedlu Stara Miłosna, przy ul. Jana Pawła II 27, obok szkoły podstawowej.

Kulturoteka powstanie z opóźnieniem (zdjęcia z 15 października) Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl Budowa kulturoteki w Wesołej wstrzymana Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Drewno, szkło, kultura

Umowę z projektantem podpisano w 2022 roku. Architekci z XYSTUDIO zaproponowali trzykondygnacyjny budynek o drewnianej konstrukcji, korespondujący z zielonym charakterem dzielnicy. Dwie ściany kulturoteki miały być niemal w całości przeszklone.

Na parterze zaplanowano bibliotekę, a także pomieszczenia administracyjne i techniczne. Pierwsze i drugie piętro przeznaczono na ośrodek kultury. Przewidziano tam salę widowiskową ze sceną i 150 miejscami, sale: taneczną, gimnastyczną i muzyczną ze studiem nagrań.

Wizualizacja budynku kulturoteki w dzielnicy Wesoła Źródło zdjęcia: XYSTUDIO

"Niezgodności wykonania"

Prace budowlane rozpoczęły się w 2024 roku i miały potrwać dwa lata. Ale w maju władze dzielnicy zerwały umowę z wykonawcą inwestycji (przez dwa tygodnie nie doczekaliśmy się na jego komentarz), ponieważ nie były zadowolone z tempa i jakości prac.

- Przeprowadzona inwentaryzacja potwierdziła niezgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz specyfikacją w zakresie robót betonowych. Dodatkowo stwierdziliśmy, że wykonane elementy żelbetowe nie spełniają wymagań estetycznych przewidzianych dla betonów architektonicznych - informuje nas Aleksander Graniewski, rzecznik urzędu dzielnicy Wesoła.

Wizualizacja budynku kulturoteki w dzielnicy Wesoła Źródło zdjęcia: XYSTUDIO

Dwa lata opóźnienia

Równolegle zabezpieczono niedokończoną konstrukcję, szczególną uwagę poświęcając części drewnianej.

- Przeprowadziliśmy również ekspertyzę mykologiczną oraz skaning budynku, aby mieć pełen obraz stanu inwestycji. Obecnie kontynuujemy montaż konstrukcji drewnianej oraz prowadzimy przygotowania do wykonania zadaszenia budynku - dodaje Graniewski.

W tym stanie obiekt musi przetrwać zimę. Co najmniej kilka miesięcy potrzeba na znalezienie nowego wykonawcy i dopięcie wszystkich formalności. Jak się dowiadujemy, przetarg ma zostać rozpisany na przełomie października i listopada. Dopiero po jego rozstrzygnięciu i uporaniu się z ewentualnymi protestami firm, które przegrały postępowanie, będzie można podpisać umowę i przekazać plac budowy firmie.

- Postępowanie przetargowe będzie obejmowało kompleksową realizację inwestycji, czyli budowę budynku wraz z wyposażeniem, w tym wyposażeniem sali kinowo-widowiskowej, oraz zagospodarowanie terenu wraz ze sceną plenerową. Przewidywany termin zakończenia prac to marzec 2028 roku - zapowiada rzecznik.

Koszt kulturoteki w Wesołej

Pierwotnie inwestycja miała kosztować nieco ponad 27 milionów złotych. Przestój w budowie i problem z wykonawcą z dużym prawdopodobieństwem podniesie koszt realizacji kulturoteki. Prace zabezpieczające oraz poprzedzające je inwentaryzacje, analizy i ekspertyzy pochłonęły około 2,8 miliona złotych.

- Na tym etapie nie jesteśmy w stanie określić, w jaki sposób wybór nowego generalnego wykonawcy wpłynie na ostateczny koszt inwestycji - podsumowuje ostrożnie przedstawiciel urzędu dzielnicy Wesoła.