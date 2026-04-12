Śródmieście Awantura i atak nożem. Kobieta w ciężkim stanie Alicja Glinianowicz

Śródmieście Warszawy Źródło: Google

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wcześniej w mieszkaniu miało dojść do awantury między 28-latką, a 27-latkiem. Informacje o ataku potwierdziła nam Komenda Stołeczna Policji.

- Około godziny 12 dyżurny komendy otrzymał zgłoszenie o awanturze w jednym z bloków przy ulicy Karmelickiej – powiedziała nam Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.

Dźgnięta ostrym narzędziem

Policjantka dodała, że z informacji, jakie napłynęły, wynikało, że 28-letnia kobieta została dźgnięta ostrym narzędziem. 28-latka w bardzo ciężkim stanie trafiła do szpitala. Obecnie policja nie informuje o jej stanie zdrowia.

Jak podał serwis Miejski Reporter, podejrzany o atak mężczyzna uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci mieli zatrzymać 27-latka w innym mieszkania w tym samym bloku.

Z informacji portalu wynika, że zarówno kobieta, jak i mężczyzna to obywatele Ukrainy.