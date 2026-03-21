Brutalny atak na 20-latka w centrum Warszawy. Trafił do szpitala w stanie krytycznym. Nagranie

Zdarzenie zarejestrowała kamera monitoringu Źródło: KRP I

Jak poinformował rzecznik śródmiejskiej policji młodszy aspirant Jakub Pacyniak, do brutalnego ataku na 20-latka z Ukrainy, będącego w kryzysie bezdomności, doszło przy Pasażu Wiecha w centrum.

- Na zabezpieczonym w tej sprawie monitoringu widać jak w pewnym momencie do pokrzywdzonego podchodzi mężczyzna i zaczyna go uderzać. Cała sytuacja miała charakter bardzo brutalny. Po ataku 20-latek usiadł na ławce i stracił przytomność, spadł za ławkę - opisuje Pacyniak.

Na miejsce wezwano służby, a 20-latek trafił do szpitala w stanie krytycznym.

Sprzeczka na tle obyczajowym

Policjanci rozpoczęli poszukiwania sprawcy brutalnego ataku. Podejrzanego namierzyli już kilka godzin po zajściu. 48-letniego Polaka, również znajdującego się w kryzysie bezdomności, zatrzymano w Parku Świętokrzyskim.

Funkcjonariusze pracujący nad sprawą ustalili tło konfliktu i przebieg ataku. - Kilka dni przed atakiem między mężczyznami doszło do słownej sprzeczki na tle obyczajowym. Starszy z nich miał zwrócić uwagę młodszemu o jego niestosownym zachowaniu. Podejrzany po kilku dniach zauważył 20-latka siedzącego na ławce w centrum Warszawy i postanowił "wymierzyć sprawiedliwość" - wyjaśnił młodszy aspirant Pacyniak.

Policja zatrzymała podejrzanego o pobicie Źródło: KRP I

Zarzuty i areszt

Policjanci przewieźli podejrzanego do komendy przy ulicy Wilczej. Tam usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u 20-latka. Młody mężczyzna doznał obrażeń głowy, realnie zagrażających jego życiu.

- Materiały sprawy przekazano do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ, która skierowała wniosek do sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy wobec 48-latka. Sąd przychylił się do wniosku, a podejrzany najbliższe miesiące spędzi w areszcie. Grozi mu do 20-lat pozbawienia wolności - poinformował rzecznik śródmiejskich policjantów.

Na nagraniu z monitoringu widać, że świadkami zdarzenia było wiele osób. Nikt jednak nie zareagował.

- Przypominamy, aby w przypadku wystąpienia zagrożenia odpowiednio reagować i nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka. Zwykły telefon na 112 ratuje życie - przypomniał przedstawiciel policji.

Opracował Dariusz Gałązka