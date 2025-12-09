Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Sprawa Brejza przeciwko Kaczyńskiemu. Prezes nie stawił się na drugiej rozprawie

Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Kolejna rozprawa w procesie Brejza kontra Kaczyński
Źródło: TVN24
Jarosław Kaczyński nie stawił się na drugiej rozprawie w sprawie zainicjowanej prywatnym aktem oskarżenia europosła Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Brejzy. Prezes Prawa i Sprawiedliwości jest oskarżony o zniesławienie polityka wypowiedzią o rzekomych "odrażających przestępstwach".
Kluczowe fakty:
  • W 2019 roku Krzysztof Brejza, jako szef sztabu wyborczego KO, był inwigilowany systemem Pegasus.
  • W marcu 2024 roku prezes PiS Jarosław Kaczyński zeznawał przed komisją ds. Pegasusa. Mówił m.in. o rzekomych przestępstwach popełnionych przez Brejzę.
  • Europoseł KO skierował sprawę do sądu. Trwa proces. Podczas drugiej rozprawy, wyznaczonej na 9 grudnia, sąd przesłuchuje oskarżyciela Krzysztofa Brejzę.

Sprawa z oskarżenia prywatnego Krzysztofa Brejzy o zniesławienie dotyczy wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego na sejmowej komisji śledczej do spraw Pegasusa z marca ubiegłego roku. Lider PiS powiedział wówczas o Brejzie: "Znaczący polityk formacji opozycyjnej dopuszcza się bardzo poważnych, a przy tym odrażających przestępstw". W związku z oskarżeniem prywatnym Brejzy, Sejm w marcu uchylił Kaczyńskiemu immunitet.

We wtorek o godzinie 12.30 przed Sądem Rejonowym Warszawa-Śródmieście rozpoczęła się druga rozprawa.

Prezes nie przyszedł na drugą rozprawę

Krzysztof Brejza powiedział dziennikarzowi TVN24 tuż przed rozpoczęciem rozprawy, że ma nadzieję, że Jarosław Kaczyński będzie mieć na tyle odwagi, ze przyjdzie do sądu. - To byłoby tchórzostwo, gdyby nie przyszedł. Poza tym ma obowiązek zasiadać na ławie oskarżonych. To bardzo poważna sprawa, która dotyczy inwigilacji w 2019 roku, rozbijania kampanii opozycji poprzez ludzi prezesa, bo chodzi o Wąsika, Kamińskiego Ziobrę, cały układ PiS-owski - wskazał.

- Liczę na to, że prezes stawi się i będzie chciał zadawać pytania, będzie chciał nas przepytać. Chodzi o prawdę - dodał.

Prezes PiS nie pojawił się we wtorek w sądzie. Złożył on zeznania podczas pierwszej rozprawy w listopadzie.

Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy
Dowiedz się więcej:

Brejza kontra Kaczyński w sądzie. Będzie ciąg dalszy

TVN24

Brejza: nie popełniłem żadnego przestępstwa

Jak przekazał reporter TVN24 Michał Gołębiowski, podczas drugiej rozprawy sąd zaplanował przesłuchanie Krzysztofa Brejzy.

W trakcie składania zeznań podkreślał on, że słowa Jarosława Kaczyńskiego są "brutalnym zniesławieniem" i padły podczas transmitowanego posiedzenia sejmowej komisji śledczej ds. Pegasusa dla przykrycia afery hejterskiej.

- Nie popełniłem żadnego przestępstwa. To sprawa spreparowana przez służby za czasów PiS - zapewniał europoseł.

Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Krzysztof i Dorota Brejzowie przed drugą rozprawą przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu
Źródło: TVN24

Brejza był inwigilowany przy użyciu systemy Pegasus w związku ze sprawą dotyczącą działań prezydenta Inowrocławia (prywatnie ojca eurodeputowanego) Ryszarda Brejzy i domniemanego nadużycia przez niego uprawnień.

- Lokalna sprawa za nieprawidłowości została rozdmuchana do rozmiarów afery - stwierdził w sądzie Brejza. - Ludzie rozkręcający ją, robili to specjalnie i celowo - dodał.

Jak zaznaczył, "rozpowszechniane kalumnie znacząco wpłynęły na jego wizerunek publiczny". Jego zdaniem wygłaszane publicznie kłamstwa na jego temat, prowadziły do powstawania kolejnych nieprawdziwych pogłosek i były one powtarzane przez polityków Prawa i Sprawiedliwości.

Europoseł podkreślił, że nie usłyszał w żadnej sprawie zarzutów, ani nie uchylono mu immunitetu, mimo że w tamtym okresie Prawo i Sprawiedliwość miało sejmową większość.

Proces Brejza przeciwko Kaczyńskiemu

Jarosław Kaczyński nie stawił się 16 września na posiedzeniu pojednawczym. Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania karnego w razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego prowadzący posiedzenie pojednawcze kieruje sprawę na rozprawę główną, a w miarę możności wyznacza od razu jej termin.

Jarosław Kaczyńskie nie przyszedł na posiedzenie pojednawcze w sprawie z Krzysztofem Brejzą
Źródło: TVN24

Na początku listopada odbyła się pierwsza rozprawa, w której uczestniczył prezes Prawa i Sprawiedliwości. - Nie widzę żadnego powodu do pojednania z tego względu, że pojednanie jest możliwe wtedy, jeżeli ktoś coś złego zrobił - mówił dziennikarzom tuż przed wejściem do sądu.

Podczas rozprawy Kaczyński mówił o tym, dlaczego użył takiego sformułowania wobec Brejzy. Przekonywał, że był zobowiązany przez komisję śledczą przedstawić wszystko, co wie w danej sprawie, a także, że jako wicepremier (szefem rządu był wówczas Mateusz Morawiecki) zajmujący się m.in. kwestiami bezpieczeństwa uzyskał informacje, że Brejza podjął "działania bezprawne" i "moralnie odrażające".

Krzysztof Brejza i Jarosław Kaczyński na rozprawie
Krzysztof Brejza i Jarosław Kaczyński na rozprawie
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Informacje te - jak twierdził prezes PiS - uzyskał od funkcjonariusza publicznego ds. bezpieczeństwa, a dotyczyły one tego, że wobec Brejzy użyto Pegasusa w związku z działaniami władz magistratu w Inowrocławiu. Media opisywały wtedy, że działał tam "wydział propagandy", farma trolli - grupa hejterów, którzy mieli atakować oponentów prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy i jego syna Krzysztofa.

- Używanie środków publicznych po to, żeby prowadzić brutalną walkę polityczna przeciwko swoim przeciwnikom jest odrażające i łamiące prawo karne - powiedział Kaczyński.

Jarosław Kaczyński w sądzie
Jarosław Kaczyński w sądzie
Źródło: PAP/Leszek Szymański

Pełnomocniczka i żona europosła KO Dorota Brejza przywołała na rozprawie komunikat Prokuratury Okręgowej w Gdańsku z 2024 roku, która umorzyła śledztwo przeciwko Ryszardowi Brejzie, podejrzanemu o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści osobistej i majątkowej. Analizująca sprawę, prokuratura regionalna wskazała wówczas na nadużycia ze strony prowadzących postępowanie i bezprawne użycie Pegasusa wobec Krzysztofa Brejzy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Michał Gołębiowski, Klaudia Kamieniarz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Krzysztof BrejzaJarosław KaczyńskiPegasusSądSprawy sądowe w Polsce
Czytaj także:
Trwa rewitalizacja drewniaka Burkego
Ten dom to unikat. Odzyskuje dawny wygląd
Praga Północ
Most Krasińskiego zawieszony
Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia
Żoliborz
Fajerwerki [zdjęcie ilustracyjne]
Nie będą sprzedawać fajerwerków na miejskim targowisku
Okolice
O krok od tragedii
Zeskoczył z lawety wprost pod ciężarówkę
Ursynów
Szpital Powiatowy w Sochaczewie
Szpital powiatowy wstrzymał planowe przyjęcia. Czeka na pieniądze
Okolice
Interwencja służb na ulicy Targowej
Wszedł do opuszczonego sklepu. Znalazł się w potrzasku
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
Szukał łatwego zarobku, trafił do aresztu. 18-latek odpowie za oszustwo
Okolice
Tir stanął w poprzek
Rozbity tir zablokował ważną trasę
Okolice
Autobusy Solaris
120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję
Komunikacja
Utrudnienia na pierwszej linii metra (zdj. ilustracyjne)
Bagaż w pociągu, metro kursowało w dwóch pętlach
Komunikacja
Wypadek na drodze krajowej numer 60
Zderzenie z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje
Okolice
Chłopcy utknęli na balkonie
Chłopcy utknęli na balkonie. Groziło im wychłodzenie
Okolice
Kobieta usłyszała zarzut zabójstwa (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje właściciel stacji benzynowej, jego żona usłyszała zarzut zabójstwa
Okolice
Spłonęła drewniana dzwonnica na Kamionku
Podpalił zabytkową dzwonnicę. Nie wie dlaczego
Praga Południe
Zatrzymania CBA m.in. w nadzorze budowlanym
Osiem osób zatrzymanych, w tym urzędnicy nadzoru budowlanego. CBA: wymuszali łapówki
Śródmieście
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu Światowida i Myśliborskiej
"Miała nogi zakleszczone pod tramwajem"
Białołęka
Hala Gwardii na wizualizacjach
Jest umowa na remont zabytkowej Hali Gwardii
Śródmieście
Zamknięta stacja Pole Mokotowskie
Chcą zmiany nazwy popularnej stacji metra
Mokotów
Maciej Dłużniewski - sołtys Józefosławia
Największa wieś w Polsce wybrała sołtysa
Okolice
Posiadał sztucer myśliwski i amunicję bez pozwolenia
Sztucer myśliwski i amunicja bez pozwolenia. A właściciel pijany
Bielany
Europoseł Grzegorz Braun na sali sądowej
"Szczęść Boże, wysoki sądzie". Na korytarzu "Anioł Pański". Proces Brauna
Praga Południe
Zderzenie na Muranowie
Czołowe zderzenie na Muranowie
Śródmieście
Pijany, z czynnym zakazem kierowania pojazdami jechał drogą S8
Jechał pijany i z zakazem kierowania. Policjantom chciał wręczyć łapówkę
Okolice
Tramwaj linii "M"
Ktoś okradł motorniczego mikołajowego tramwaju
Praga Północ
Policjanci zatrzymali 39-latka
Pod kołami samochodu zginął rowerzysta. Kierowca usłyszał zarzuty
Okolice
"To nie ja strzelałam w Ultimo. Więzienna historia Beaty Pasik". Reportaż "Superwizjera"
W więzieniu spędziła 18 lat. Śledczy wrócili do sprawy zabójstwa w butiku Ultimo
Śródmieście
Blok przy Beethovena 3
Odzyskali dwie z sześciu "rosyjskich wysp". Oczekują spłaty ponad 240 milionów
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie na DK79
Zderzenie na drodze krajowej. Utrudnienia
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanego o kradzież pieniędzy
Wypłacał pieniądze z bankomatu i nerwowo się rozglądał
Bemowo
Sprzęt zabezpieczony w samochodzie obcokrajowców
Szpiegowski sprzęt w samochodzie. Trzech cudzoziemców w areszcie
Śródmieście

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki