Wielu oszukanych, ten sam przestępca. Brał zaliczki za wynajem mieszkania, a później znikał

Apel policji

Podczas zatrzymania okazało się, że 33-latek jest też poszukiwany za oszustwa przez policję oraz prokuratury w Wieluniu i Zduńskiej Woli. Mężczyzna usłyszał już zarzut oszustwa za co kodeks karny przewiduje do ośmiu lat więzienia.

Policja zwraca się także, z apelem do osób, które padły ofiarą 33-latka, aby zgłosiły ten fakt w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa I przy ulicy Wilczej 21 lub w najbliższej jednostce policji. - "Policjanci przestrzegają jednocześnie wszystkich, którzy w podobny sposób będą szukać mieszkań do wynajęcia, aby sprawdzały dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania takim lokalem oraz ich autentyczność. Należy także sprawdzić tożsamość ogłoszeniodawcy i nie przekazywać mu pieniędzy, jeśli mamy uzasadnione podejrzenia co do legalności takiej transakcji. W każdym z takich przypadków należy niezwłocznie powiadomić policję - podkreślił Szumiata.