Nowe boisko w historycznym otoczeniu

Lewandowski, Piszczek i Dudek dołączyli do Alei Gwiazd Piłki Nożnej Źródło: Paweł Laskosz | Fakty po południu TVN24

Przy Zakroczymskiej na Nowym Mieście powstało nowe boisko piłkarskie. Ma syntetyczną nawierzchnię, kosztowało prawie dwa miliony złotych.

W rezultacie powstało boisko o powierzchni 1800 metrów kwadratowych z nawierzchnią syntetyczną ze sztucznej trawy oraz bramkami do gry w piłkę nożną. Teren został ogrodzony tzw. piłkochwytami. Prace zaczęły się od rozbiórki dawnej nawierzchni, a następnie budowy nowego boiska wraz z ogrodzeniem, instalacją oświetleniową i systemem odwodnienia. Zamontowano także elementy wyposażenia obiektu sportowego.

Kosztowało prawie dwa miliony złotych

Umowę na roboty budowlane boiska przy Zakroczymskiej zawarto w połowie 2024 roku na kwotę 1 846 000 złotych brutto. W sumie wydatków na inwestycję zawarte są także kwoty 226 730,00 złotych wsparcia z budżetu województwa mazowieckiego (w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla Sportu"), a także 750 869,00 złotych z Budżetu Obywatelskiego (pieniądze na rzecz BO wyodrębniane są z planowanych środków Dzielnicy). Bezpośredni wkład Dzielnicy Śródmieście na budowę boiska wyniósł 868 401,00 złotych.

Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Źródło: Marzena Wyszyńska/Urząd Dzielnicy Śródmieście Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Źródło: Marzena Wyszyńska/Urząd Dzielnicy Śródmieście Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Źródło: Marzena Wyszyńska/Urząd Dzielnicy Śródmieście Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Źródło: Marzena Wyszyńska/Urząd Dzielnicy Śródmieście Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Źródło: Marzena Wyszyńska/Urząd Dzielnicy Śródmieście Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Źródło: Marzena Wyszyńska/Urząd Dzielnicy Śródmieście Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Źródło: Marzena Wyszyńska/Urząd Dzielnicy Śródmieście Boisko przy ulicy Zakroczymskiej Źródło: Marzena Wyszyńska/Urząd Dzielnicy Śródmieście

– Cieszę się, że mimo różnych wyzwań mogliśmy oddać do użytku boisko na Zakroczymskiej. Pomysł powstał w ramach budżetu obywatelskiego, ale zakres prac spowodował konieczność dodatkowego dofinansowania z budżetu Dzielnicy. Ponad 220 tysiące złotych pozyskaliśmy także ze środków województwa mazowieckiego. Inwestycja za kwotę łączną prawie 2 milionów złotych wymagała dostosowania do ścisłych wytycznych konserwatora zabytków. Przeprowadziliśmy prace archeologiczne i zadbaliśmy o okoliczne drzewa. Powiatowy Inspektor Budowlany wydał pozwolenie, więc już w pełni legalnie można rozgrywać tu mecze. Boisko powstawało równolegle do budowy hali sportowej przy ulicy Ciasnej. Chciałbym mocno podkreślić, że dzięki kompromisowym uzgodnieniom ze wszystkimi stronami – dwiema szkołami, klubem Polonia oraz Urzędem Dzielnicy – powstało i boisko, i hala, w której odbywają się już ostatnie prace wykończeniowe i wyposażanie w odpowiedni sprzęt, a którą otworzymy za kilka miesięcy – zaznaczył cytowany w komunikacie burmistrz Aleksander Ferens.

Jak podał urząd dzielnicy boisko będzie służyć młodym piłkarzom Akademii klubu sportowego Polonia Warszawa oraz uczennicom i uczniom dwóch okolicznych szkół: Szkoły Podstawowej nr 158 oraz Zespołu Szkół Architektoniczno-Budowlanych i Licealnych.

Boisko w historycznym otoczeniu

Boisko znajduje się na terenie "Układu urbanistycznego Nowego Miasta", który wpisany jest do rejestru zabytków oraz w strefie pomnika historii "Warszawa – historyczny zespół miasta z Traktem Królewskim i Wilanowem", a także w pobliżu indywidualnie wpisanego do rejestru zabytków Pałacu Sapiehów. Lokalizacja ta sprawiła, że już na etapie projektowania pojawiła się konieczność szczegółowych uzgodnień z mazowieckim wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Zgodnie z wydanymi przez odpowiednie organy decyzjami, prace odbywały się pod nadzorem archeologicznym, dendrologicznym i ornitologicznym. Dokładnie badano także wpływ sztucznego oświetlenia w tym miejscu. "Ze względu na brak zgody mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, zrezygnowano z budowy zadaszenia, ławek, szatni i kabin dla zawodników. Pozostałe prace wykonano w pełnym zakresie. Zachowano specjalne strefy ochronne dla drzew oraz wykonano nasadzenia zastępcze" - zapewnił urząd dzielnicy Śródmieście.

– Mamy tutaj piękne, nowoczesne boisko wśród zieleni, które będzie służyło kolejnym pokoleniom uczniów okolicznych szkół oraz młodym piłkarzom klubu Polonia. Cieszę się, jako mieszkanka Śródmieścia, a wcześniej radna tej dzielnicy, że tak sprawnie rozwijamy tę infrastrukturę sportową. Kiedy podczas miejskich komisji omawiamy potrzebę przeznaczenia środków na szkoły, boiska czy hale sportowe, to przeważnie panuje powszechna zgoda co do słuszności tych wydatków. W całej Warszawie planujemy na ten rok kilkanaście dużych tytułów inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowo-rekreacyjnych na ponad 124 milionów złotych – powiedziała cytowana przez urząd w komunikacie Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, radna Warszawy.