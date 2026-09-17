Śródmieście Bobry z Wisły, hałas miasta im nie przeszkadza Oprac. Katarzyna Kędra |

Bóbr wciąga przekąskę z gałązki do Wisły Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Bobra nagrał operator TVN24 Wiktor Strumiłło, który jest także kapitanem szkuty wiślanej i regularnie pływa po Wiśle. Zauważył go na wysokości Portu Czerniakowskiego, niedaleko Wisłostrady.

Zwierzę prawdopodobnie udało się na brzeg po przekąskę. Na nagraniu widać, jak wraca do wody z gałązką wierzby i następnie z nią płynie.

Bóbr w Warszawie Źródło zdjęcia: TVN24

"Sytuacja wyjątkowa"

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy niedawno, że bobry możemy zobaczyć w Wiśle w pobliżu centrum, pośród gwaru rozmów i imprez, hałasu samochodów, tramwajów i pociągów. - To sytuacja wyjątkowa, nawet na skalę światową - podkreślał w czerwcu Mateusz Nowicki, przewodnik i propagator wiedzy o przyrodzie, autor instagramowego profilu polas.

Przyrodnicy podkreślają, że z obecności bobrów płynie pozytywny sygnał o stanie przyrody, ponieważ jest ona uważana za wskaźnik czystości środowiska. Co prawda, warszawskie bobry do pewnych zanieczyszczeń się przyzwyczaiły, ale ich obecność to znak, że przyroda nad Wisłą w stolicy ma się dobrze.