Bobry z Wisły, hałas miasta im nie przeszkadza
Bobra nagrał operator TVN24 Wiktor Strumiłło, który jest także kapitanem szkuty wiślanej i regularnie pływa po Wiśle. Zauważył go na wysokości Portu Czerniakowskiego, niedaleko Wisłostrady.
Zwierzę prawdopodobnie udało się na brzeg po przekąskę. Na nagraniu widać, jak wraca do wody z gałązką wierzby i następnie z nią płynie.
"Sytuacja wyjątkowa"
Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy niedawno, że bobry możemy zobaczyć w Wiśle w pobliżu centrum, pośród gwaru rozmów i imprez, hałasu samochodów, tramwajów i pociągów. - To sytuacja wyjątkowa, nawet na skalę światową - podkreślał w czerwcu Mateusz Nowicki, przewodnik i propagator wiedzy o przyrodzie, autor instagramowego profilu polas.
Przyrodnicy podkreślają, że z obecności bobrów płynie pozytywny sygnał o stanie przyrody, ponieważ jest ona uważana za wskaźnik czystości środowiska. Co prawda, warszawskie bobry do pewnych zanieczyszczeń się przyzwyczaiły, ale ich obecność to znak, że przyroda nad Wisłą w stolicy ma się dobrze.