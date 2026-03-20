28 obiektów ma status "budowli ochronnych" w razie konfliktu. Pełna lista

Pustka technologiczna przy stacji metra Plac Wilsona
Polacy budują schrony. Samorządy ścigają się z czasem
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podał listę 28 miejsc uznanych za budowle ochronne. Są rozsiane po całym mieście. To stacje metra, podziemia szkół, jednego szpitala i dzielnicowego urzędu.

18 marca Rafał Trzaskowski wydał zarządzenie "w sprawie uznania obiektów budowlanych znajdujących się we władaniu m.st. Warszawy i jednostek m.st. Warszawy za budowle ochronne", czyli przeznaczone do ochrony ludzi i dóbr m.in przed konfliktami zbrojnymi.

W zarządzeniu zaznaczono, że obiekty "po odpowiedniej przebudowie lub dostosowaniu, mogą spełniać warunki techniczne użytkowania i warunki techniczne usytuowania dla zapewnienia funkcji obiektów zbiorowej ochrony".

Pełna lista budowli ochronnych w Warszawie

Na liście budowli ochronnych znalazło się w sumie 28 obiektów. To przede wszystkim części stacji metra, szkół oraz urząd i szpital.

  • stacja metra Centrum A13 – część kondygnacji podziemnej (parking podziemny);
  • stacja metra Plac Wilsona A18 – część kondygnacji podziemnej (pustka technologiczna);
  • ul. Białobrzeska 27 – budynek Szkoły Podstawowej nr 61, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Białostocka 10/18 – budynek Szkoły Podstawowej nr 73, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Cegłowska 81 – budynek szpitala, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Deotymy 25/33 – budynek Szkoły Podstawowej nr 388, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Elektoralna 5/7 – budynek XVII Liceum Ogólnokształcącego, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Gandhiego 13 – budynek Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 394, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Krasnołęcka 3 – budynek Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego nr 21, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Malownicza 31 – budynek Szkoły Podstawowej nr 87, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Objazdowa 3 – budynek Zespołu Szkół nr 40, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Ogrodowa 16 – budynek Zespołu Szkół Stenotypii i Języków Obcych, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Okrężna 80 – budynek Szkoły Podstawowej nr 115, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Osowska 81 – budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 7, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Podróżnicza 11 – budynek Szkoły Podstawowej nr 257, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Powstańców Śląskich 70 – budynek Urzędu Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Pożaryskiego 2 – budynek Szkoły Podstawowej nr 138, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Przepiórki 16/18 – budynek Szkoły Podstawowej nr 66, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Rybnicka 42/44 – budynek Przedszkola nr 60, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Smolna 30 – budynek XVIII Liceum Ogólnokształcącego, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Sycowska 1 – budynek Przedszkola nr 29, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Trakt Lubelski 40 – budynek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 3, kondygnacja podziemna;
  • ul. Trzech Budrysów 32 – budynek Szkoły Podstawowej nr 175, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Wiertnicza 26 – budynek Zespołu Szkół nr 79, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Woronicza 8 – budynek X Liceum Ogólnokształcącego, część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Zakrzewska 24b – budynek Szkoły Podstawowej nr 260, kondygnacja podziemna;
  • ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 10 – budynek administracyjny R4003 Tramwajów Warszawskich sp. z o.o., część kondygnacji podziemnej;
  • ul. Żeromskiego 22/28 – budynek Zespołu Szkół nr 35, część kondygnacji podziemnej.

Ponadto pod koniec ubiegłego roku Rafał Trzaskowski ogłosił program" "Podziemna tarcza". Miasto Warszawa ma wspólnie ze strażą pożarną tak przystosować stacje metra, aby mogły się stać - w razie potrzeby - miejscem schronienia dla ponad 100 tysięcy osób. Tak zwane pustki technologiczne w obrębie metra będą wykorzystywane na magazyny niezbędnego wyposażenia w sytuacjach kryzysowych, na przykład łóżek polowych, wody pitnej czy koców.

Nowa aplikacja i przedłużająca się inwentaryzacja

Również z końcem grudnia Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej udostępniło aplikację "Gdzie się ukryć". Wskazuje ona lokalizację najbliższych dostępnych miejsc schronienia, korzystając z ustalonej lokalizacji użytkownika. "Gdzie się ukryć" zastępuje poprzednika o nazwie "Schrony", stworzonego w oparciu o dane zebrane na przełomie 2022 i 2023 r., które mogły być już nieaktualne. Nowa aplikacja ma zaktualizowane dane, których zbieranie rozpoczęto w 2025 roku.

To interaktywna mapa Polski, oparta na open-source'owym oprogramowaniu, która wskazuje punkty schronów wraz ze współrzędnymi, zweryfikowane przez przez straż pożarną. Na mapie wskazane są miejsca, w których można szukać schronienia w razie niebezpieczeństw takich jak katastrofy naturalne czy w przypadku ataku z lądu lub powietrza.

Co ważne, mapa pokazuje "miejsca ukrycia", a nie pełnoprawne schrony. Do końca 2025 roku straż pożarna miała sprawdzić wszystkie istniejące już w Polsce obiekty, które po remoncie mogłyby posłużyć za schrony. Jak na początku grudnia informował dziennikarz tvn24.pl Bartosz Żurawicz, to się jednak nie udało i prace się przedłużają. Strażacy i nadzory budowlane do końca listopada sprawdziły niewiele ponad połowę z ponad pięciu tysięcy miejsc tego typu.

Miała być "dokładna ewidencja schronów". To się raczej nie uda
Środki na remont i adaptację miejsc wskazanych jako schrony samorządy mogą pozyskać z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej.

Autorka/Autor: Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Tomasz Zieliński / tvnwarszawa.pl

Czytaj także:
Kontrole na bazarach
18 osób zatrzymanych na warszawskich targowiskach
Praga Północ
Saperzy będą podejmować półtonową bombę (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas remontu znaleziono niewybuch. Ewakuacja mieszkańców
Tak będzie wyglądać Nowa Skra
Jest wykonawca nowej hali na Skrze
Ochota
Sprawą zajmuje się prokuratura
Lekarka miała dwa promile, w takim stanie przyjęła 23 pacjentów
Okolice
Zwierzęta na zajmowanej bezumownie działce na Targówku
Zajął bezprawnie działkę. Ściągnął na siebie problemy bałaganem i zwierzętami
Alicja Glinianowicz
Rusza Warszawski Tydzień Zdrowia Psychicznego (zdjęcie ilustracyje)
Darmowe konsultacje i warsztaty z psychiatrami i psychologami
Pijany mężczyzna uszkodził figurę krowy
Kopnął plastikową krowę, ale to był dopiero początek
Okolice
Podejrzany o usiłowanie ataku z użyciem noża w tramwaju
"Wyciągnął nóż i ruszył w kierunku 20-latka". Areszt dla napastnika
Wypadek pod Warszawą. Są ranni (zdjęcie ilustracyjne)
Zderzenie dwóch pojazdów pod Warszawą. Na miejscu śmigłowiec LPR
Okolice
KAS zlikwidowała grupę przestępczą, która urządzała nielegalne gry hazardowe
Zaszyli pieniądze w pluszowych misiach. Służby rozbiły gang
Aleje Jerozolimskie w rejonie Dworca Zachodniego
Pasy ruchu szersze od autostrad. To recepta na śmierć
Klaudia Kamieniarz
Auto nie nadawało się do jazdy
"Powiedzieć, że stan techniczny był tragiczny - to tak, jakby nic nie powiedzieć".
Okolice
Dominik walczy o życie
"Usłyszałem krzyk rozpaczy kobiety, na torowisku podtrzymywała głowę syna"
Okolice
Akcja gaśnicza w miejscowości Szeligi
Pożar mieszkania, z budynku ewakuowało się kilkanaście osób
Okolice
49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa
Lekarz zawiadomił policję. 49-latek odpowie za usiłowanie zabójstwa matki i brata
Okolice
Magdalena Biejat potraktowana gazem
Posłanka spryskana gazem przez policjanta. Sąd odroczył posiedzenie
Wypadek w miejscowości Drwalew
Tir w rowie. Kierowca nie przeżył wypadku
Okolice
Wypadek w miejscowości Michałów-Reginów
Trzy osoby zostały ranne, jedna jest w śpiączce. Areszt dla kierowcy
Okolice
Dane na dzikim wysypisku śmieci
Wrażliwe dane osobowe na wysypisku
Bemowo
Mozaiki w Siedlcach w rejestrze zabytków
Unikatowe mozaiki w rejestrze zabytków
Okolice
Ulica Wileńska na Pradze Północ
Praskie rewolucje. 50 ulic i 60 kamienic do generalnego remontu
Dariusz Gałązka
Potrącenie rowerzystki
Skręcała, nie zauważyła rowerzystki
Okolice
Pędził motocyklem 251 km/h
Na liczniku ponad 250 kilometrów na godzinę, uprawnień brak
Okolice
Kontrole straży miejskiej w SCT
Auta z zagranicznymi tablicami w strefie czystego transportu. "Specyficzna sytuacja"
Policyjny kogut nocą
O 1 w nocy stracił prawo jazdy
Okolice
Mężczyzna wszedł do sklepu
Twierdził, że alkohol pił po kolizji. Nie wiedział o jednym
Okolice
W niedzielę wystartuje Półmaraton Warszawski
Na starcie stanie 25 tysięcy biegaczy
Ulice
W szpitalu w Ciechanowie zauważono braki w lekach (zdjęcie ilustracyjne)
Zgłosili się do szpitala, oboje mieli rany zadane nożem
Okolice
Zderzenie dwóch aut na rondzie ONZ w Warszawie
Wypadek na rondzie ONZ. Jedno z aut dachowało
Kradzione auta były rozbierane na części
Rozbierali kradzione auta na części
Mokotów
Zwiń opisWięcej
