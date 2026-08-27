Śródmieście Biurowiec przy Ogrodzie Saskim zmieni się w apartamentowiec Klaudia Kamieniarz |

Biurowiec zamieni się w apartamentowiec Źródło wideo: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: materiały inwestora

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Budynek powstał pod koniec lat 90., znajduje się w rejonie skrzyżowania Marszałkowskiej z Królewską, naprzeciwko Ogrodu Saskiego. Dotychczas pełnił funkcję biurową. W ostatnich latach mieściła się w nim siedziba banku.

Inwestorem jest spółka Roceporthill Investments, która kupiła budynek w 2024 roku z zamiarem jego przekształcenia.

Pod koniec lipca prezydent stolicy wydał pozwolenie na budowę. Jak przekazała nam Anna Łobko, rzeczniczka prasowa Urzędu Dzielnicy Śródmieście, obejmuje ono rozbiórkę biurowca oraz budowę nowego budynku mieszkalnego z częścią handlową i garażem podziemnym, a także niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.

Biurowiec przy Marszałkowskiej zmieni się w apartamentowiec Biurowiec przy Marszałkowskiej zmieni się w apartamentowiec Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Biurowiec przy Marszałkowskiej zmieni się w apartamentowiec Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Biurowiec przy Marszałkowskiej zmieni się w apartamentowiec Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl Biurowiec przy Marszałkowskiej zmieni się w apartamentowiec Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl

Osiem kondygnacji, 48 apartamentów

- Inwestycja przewiduje wyburzenie budynku wraz z kondygnacjami podziemnymi i odtworzenie bryły w zbliżonych parametrach do obecnego budynku. Wysokość budynku mieścić się będzie w granicach 30 metrów - informuje Ryszard Urbański, pełnomocnik spółki.

Dodaje, że na ośmiu kondygnacjach naziemnych powstanie 48 apartamentów oraz cztery lokale usługowe. Przygotowanych zostanie też ponad ponad 70 miejsc parkingowych na dwóch podziemnych kondygnacjach.

Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111 Źródło zdjęcia: materiały inwestora Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111 Źródło zdjęcia: materiały inwestora Projekt apartamentowca przy Marszałkowskiej 111 Źródło zdjęcia: materiały inwestora

Projekt przyszłego apartamentowca przygotowała pracownia JSK Architekci. Kształtem będzie on przypominał biurowiec, jednak połacie szkła zastąpi jasna elewacja. Apartamenty będą miały duże okna i loggie z subtelnymi barierkami.

- Spółka jest w trakcie wyboru wykonawcy. Wstępne prace rozbiórkowe już się rozpoczęły, trwają od 19 sierpnia - podaje Urbański.