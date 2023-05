Biurowce z lat 90. znikają z krajobrazu. Niedawno uchodziły za nowoczesne

Stoją przy tej samej ulicy. Oba wybudowano w latach 90. Jeden właśnie jest wyburzany, niechybną rozbiórkę drugiego na razie odłożono w czasie. W ich miejsce powstaną nowe, znacznie wyższe bryły. Dlaczego dwa stosunkowo młode budynki muszą zniknąć z krajobrazu miasta?

Jeszcze kilkanaście lat temu uchodziły za nowoczesne i efektowne, górowały nad okolicą. Dziś są tylko skromnym i niemodnym sąsiadem wieżowców, które wyrosły w Śródmieściu i na Woli. Choć nie tak stare, bo wybudowane w latach 90., sześciokondygnacyjny Atrium International i o wiele wyższy, bo liczący 22 piętra Ilmet, przeznaczono do rozbiórki. Inwestorzy zaplanowali w ich miejsce wyższe, bardziej funkcjonalne i przystające do obecnych potrzeb biurowce.

Upper One zastąpi Atrium International

W przypadku wybudowanego w 1995 roku przy alei Jana Pawła II Atrium International rozbiórka trwa w najlepsze od kilku miesięcy. W 2019 zakupił go Strabag Real Estate. Dwa lata później otrzymał pozwolenie na rozbiórkę. Inwestora zapytaliśmy na jakim etapie są prace.

- Zakończyliśmy rozbiórki miękkie, demontując i przekazując do recyklingu wszystkie możliwe elementy wykończeniowe i budowlane. Według naszych założeń 70 procent materiałów zostanie przeznaczona do odzysku lub ponownego użycia. Dla przykładu, dzięki współpracy z Fundacją BRDA wysłaliśmy do Ukrainy 200 okien wymontowanych z Atrium International, które posłużą do odbudowy zniszczeń wojennych - przekazał Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający STRABAG Real Estate.

- Aktualnie, przy użyciu ciężkiego sprzętu, rozbieramy konstrukcję budynku. Nasz harmonogram zakłada, że do połowy roku wyburzymy nadziemie i rozpoczniemy wieloetapowe prace w podziemiu oraz przygotowania do obudowy wykopu. Jeszcze w maju zacznie też znikać ogród zimowy, będący łącznikiem z Atrium Tower - dodaje Ciesielski.

Dyrektor STRABAG Real Estate poinformował, że prace rozbiórkowe zakończą się w drugiej połowie tego roku. Bezpośrednio po rozbiórce rozpocznie się budowa nowego obiektu.

- W miejsce Atrium International powstanie kompleks Upper One: 34-kondygnacyjny wysokościowiec o przeznaczeniu biurowym i 17-kondygnacyjny hotel - wyjaśnił Ciesielski. I zaznaczył, że będzie to pierwszy w Polsce wieżowiec wyposażony w system geotermii. Wewnątrz powstanie blisko 36 tys. m kw. powierzchni biurowej i około 11 tys. m kw. przestrzeni hotelowej. Budynek ma powstać do 2026 roku.

Rozbiórka budynku Atrium International Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Rozbiórka budynku Atrium International | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

W Ilmecie zamieszkali uchodźcy, ale jego los jest przesądzony

Ponad 80-metrowy, wzniesiony w latach 1995-1997, budynek Ilmetu stoi tuż przy stacji metra Rondo ONZ. Przez wiele lat znakiem rozpoznawczym wieżowca było umiejscowione na jego dachu obracające się logo firmy Mercedes-Benz. Los Ilmetu jest od wielu lat przesądzony. Pierwsze informacje o tym, że budynek zostanie wyburzony pojawiały się już w 2011 roku. Ale ostateczna decyzja o rozbiórce została podjęta w 2021 roku. Likwidacja obiektu miała zostać przeprowadzona w ciągu kolejnych kilkunastu miesięcy.

Jednak w ubiegłym roku prace nad harmonogramem wyburzeń zostały wstrzymane. Po wybuchu wojny w Ukrainie w lutym 2022 roku inwestor w porozumieniu ze stołecznym ratuszem przygotował w opuszczonym biurowcu tymczasowe miejsce schronienia dla uchodźców. Powstały pokoje dwu- lub trzy-osobowe, a także kąciki zabawy dla dzieci, kuchnie oraz toalety. Miejsca wystarczyło dla 500 osób. Po niewielkich perturbacjach udało się zakwaterować ponad 200.

Od tego czasu minął już nieco ponad rok. Czy w budynku wciąż są uchodźcy?

- W budynku wciąż przebywa około 300 osób. Ich pobyt jest koordynowany przez miasto stołeczne Warszawa - przekazał redakcji tvnwarszawa.pl Piotr Srokosz, dyrektor projektu w spółce biurowej Skanska w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. - Wkrótce rozpoczniemy główną fazę rozbiórki Ilmetu. Niektóre elementy – bez wpływu na przebywające w budynku osoby – były demontowane już wcześniej - wyjaśnił.

Jak długo będą przebywać tu uchodźcy nie wie też stołeczny ratusz. - W budynku Ilmet przy alei Jana Pawła II 15 obecnie przebywa 228 uchodźców z Ukrainy. Na ten moment nie ma określonej granicy czasowej dotyczącej pobytu zakwaterowanych osób w budynku - poinformowała Marcelina Bogdanowicz z wydziału prasowego urzędu miasta.

Kiedy rozpocznie się zapowiadana rozbiórka? Konkretnego terminu jeszcze nie ma.

Budynek Ilmet przy rondzie ONZ Budynek Ilmet przy rondzie ONZ | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Budynek Ilmet przy rondzie ONZ | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Budynek Ilmet przy rondzie ONZ | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl Budynek Ilmet przy rondzie ONZ | Mateusz Szmelter/tvnwarszawa.pl

Dlaczego je rozbierają? Argumenty, których nie widać

Dlaczego zaledwie 30-letnie budynki są wyburzane? Trudno uwierzyć w to, że są tak przestarzałe, że nie nadają się do użytku.

- Budynki starzeją się w różny sposób. To starzenie się ma dwa aspekty: techniczny lub materiałowy oraz funkcjonalny. W przypadku tych dwóch konkretnych budynków aspekt funkcjonalny miał duże znaczenie. W latach 90. budynki były projektowane inaczej niż obecnie, pod względem głębokości piętra, czyli jego doświetlenia i elastyczności powierzchni. Aktualnie najważniejsza w projektowaniu jest elastyczność. Po pandemii COVID-19 przyjęła się praca hybrydowa, a to spowodowało, że w powierzchniach biurowych trzeba często zmieniać aranżacje. A do takich zmian konieczna jest odpowiednia konstrukcja oraz odpowiednio zaprojektowana instalacja - wyjaśnia w rozmowie z tvnwarszawa.pl Agnieszka Jachowicz z Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Ekspertka zaznacza, że biur w tych budynkach nikt już nie chciał wynajmować. Właśnie ze względu na doświetlenie oraz instalacje, których przeróbka mogła być po prostu zbyt kosztowna.

- Jeśli przechodzień mija wyburzany budynek, który według niego miał bardzo ładną elewację i był w jego odczuciu budynkiem nowym, może to ocenić w kategorii marnotrawstwa. Bardzo ważna jest kwestia opłacalności. Inwestor musi zastanowić się, czy istnieją biznesowe przesłanki, aby budynek dostosowywać do aktualnych wymogów, a w tym ESG, czyli kryteriów związanych z zeroemisyjnością i oszczędzaniem energii. Musi też zastanowić się, czy opłaca się adaptować taki obiekt do tego, aby był przyjazny dla ludzi i odpowiednio funkcjonalny. Często okazuje się, że taka adaptacja jest nieefektywna biznesowo i lepiej jest postawić nowy budynek - wskazuje Jachowicz. Podkreśla też, że poczucie marnotrawstwa może być złudne również z innego powodu. - Aktualnie większość firm deweloperskich wprowadza u siebie gospodarkę cyrkularną. To oznacza działanie, które polega na tym, że nie gruzuje się wszystkiego, tylko w miarę możliwości próbuje się odzyskiwać materiały. Wiele elementów rozbieranej konstrukcji można z sukcesem wykorzystać w innych budynkach - powiedziała przedstawicielka PINK.

Przykładem takiego ponownego wykorzystania są wspomniane wcześniej okna burzonego właśnie Atrium International.

Autor:Dariusz Gałązka

Źródło: tvnwarszawa.pl