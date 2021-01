Kilkaset telefonów, kilkadziesiąt tabletów. Co warszawiacy gubili w 2020 roku?

Szukają właścicieli

Po dwóch latach właścicielem znalazca

Co dalej dzieje się z rzeczami? Są nieodpłatnie przekazywane komórkom organizacyjnym urzędu miasta, jednostkom pomocniczym lub jednostkom organizacyjnym. "W 2019 r. przekazano 661 rzeczy, w tym 57 aparatów fotograficznych, 34 czytników e-booków, 132 komputery, 77 rowerów, 105 telefonów komórkowych. Pozostałe nieodebrane rzeczy przeznaczone są do sprzedaży lub likwidacji, jeśli ich stan na to pozwala tzn. utraciły wartość użytkową, posiadają wady, uszkodzenia lub zagrażają bezpieczeństwu użytkowników" - czytamy w komunikacie urzędu miasta.

Co zrobić, by odzyskać zgubę

Warunkiem odebrania zgubionej rzeczy w biurze jest przedstawienie dowodu zakupu lub innego dokumentu poświadczającego własność. Kiedy to jednak niemożliwe, bo - jest to obrączka, zegarek czy pierścionek - należy go dokładnie opisać urzędnikom. Trzeba też wskazać miejsce, gdzie potencjalnie doszło do zgubienia. Oprócz tego, należy też pokryć koszty przechowywania, poszukiwania i utrzymania rzeczy - około 170 złotych.