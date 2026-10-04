Śródmieście Warszawa bierze się za swoje historyczne centrum. Na początek Mariensztat Dariusz Gałązka |

Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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- Podjąłem decyzję o uruchomieniu wieloletniego projektu Historyczne Centrum Warszawy. Tym samym Stare Miasto, Nowe Miasto, Mariensztat, Trakt Królewski i tereny zielone wokół nich, czyli najcenniejsza historycznie i symbolicznie część stolicy, dostaje swój własny kompleksowy program - zapowiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Przypomniał, że Stare Miasto jest na liście UNESCO od 1980 roku, jako jedyny przykład całkowitej odbudowy historycznej miasta po zniszczeniu.

- W zeszłym roku odwiedziło je 9 na 10 turystów zagranicznych przyjeżdżających do Warszawy. Ale ono nie jest skansenem. Tu mieszkają ludzie, działają sklepy, kawiarnie, szkoły. I dokładnie dla nich ten projekt jest przede wszystkim. Aby historyczne centrum było miejscem codziennego życia - podkreślił Trzaskowski.

Konkurs architektoniczny

Prezydent stolicy zdradził, że pierwszym przedsięwzięciem w ramach projektu będzie konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu. - Ogłosimy go w najbliższych dniach - zapowiedział.

- Dziś leży między Starym Miastem, Traktem Królewskim a Bulwarami. I z żadnym z tych miejsc nie jest dobrze połączony. Często warszawiacy tam po prostu nie trafiają. Chcemy, żeby architekci pokazali jak otworzyć Mariensztat na Wisłę i na Starówkę - wyjaśnił.

Jak wyliczył Trzaskowski, w projekcie Historyczne Centrum Warszawy są też: nowy system oświetlenia dla całej historycznej części miasta, więcej zieleni na Nowym Mieście, a także przebudowa dawnego kina Wars na Rynku Nowego Miasta, które wróci do mieszkańców jako sala na niemal 400 osób.

Kino Wars było jednym z charakterystycznych miejsc Rynku Nowego Miasta. Budynek powstał w latach 50. i przez dziesięciolecia działało w nim kino. Wars zakończył działalność w 2004 roku, ale sam budynek zachował swoją funkcję kulturalną. Działał w nim Teatr WARSawy. W 2021 roku nieruchomość przeszła na własność miasta.

Historia Mariensztatu

Mariensztat ma za sobą historię niemal tak burzliwą, jak sama Warszawa. Powstał w XVIII wieku, a w XIX stuleciu jego rynek stał się ważnym miejscem handlowym Powiśla. Wojna niemal całkowicie zniszczyła zabudowę. Odbudowa ruszyła szybko - pierwsze projekty Zygmunta Stępińskiego i Józefa Sigalina powstały już w 1948 roku. W ciągu dwóch lat wzniesiono 53 kamieniczki, tworząc pierwsze powojenne osiedle mieszkaniowe Warszawy. Niska zabudowa z czerwonymi dachami, rynek i liczne detale - sgraffita, mozaiki, rzeźby czy kute balustrady - miały nawiązywać do dawnego charakteru miejsca.

Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Miasto ogłosi konkurs architektoniczny na rewitalizację Mariensztatu Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl