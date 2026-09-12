Śródmieście Bieg, parada i przejazd rolkarzy. Sobotnie utrudnienia w ruchu Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Ulica Powstańców Śląskich przy skrzyżowaniu z Górczewską Źródło wideo: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Infoulice Urząd m.st. Warszawy

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Bieg przez Most rozpocznie w sobotę cykl zawodów Białołęckiej Triady Biegowej. W tym roku uczestnicy pobiegną zupełnie nową, dziesięciokilometrową trasą. W czasie rywalizacji ulice będą zamknięte, a autobusy pojadą objazdami.

Zmieniła się pora zawodów, miejsce startu i mety, ale też trasa - po raz pierwszy prowadzi ona jezdnią Mostu Skłodowskiej-Curie. Zawodnicy wystartują o godzinie 18.30 z ulicy Światowida, przy budynku Urzędu Dzielnicy Białołęka. Pobiegną ulicami: Milenijną, Pomorską, Modlińską, Aleją Kuklińskiego, przez Most Skłodowskiej-Curie, zawrócą na wysokości Wisłostrady i wrócą do mety na ulicy Produkcyjnej ulicami: Modlińską, Światowida, Milenijną i Kącik.

Już o godzinie 14.00 zamknięta zostanie ulica Produkcyjna. Około godziny 16.30 zostaną zamknięte pozostałe ulice przy Urzędzie Dzielnicy Białołęka, a od około godziny 17.30 cała trasa biegu.

Trasa Biegu przez Most Źródło zdjęcia: Infoulice, Urząd m.st. Warszawy

Trasy zmienią wtedy autobusy linii: 126, 152, 186, 211, 509, 511, 516 i 518. "Ruch będzie wracał stopniowo, po przebiegnięciu ostatniego zawodnika i uprzątnięciu trasy - od godziny 19.30 do 21.00" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego. Na trasach objazdowych będą obowiązywały wszystkie przystanki - pierwsze napotkane jako stałe, pozostałe jako "na żądanie".

Utrudnienia czekają też na kierowców. W czasie biegu kierowcy nie przejadą Mostem Skłodowskiej-Curie w stronę Bielan. Na jezdni ulicy Modlińskiej w kierunku Pragi, od Pomorskiej do estakady nad Rondem Bydgoskim, będą przejezdne dwa pasy ruchu. Ruch na Moście Skłodowskiej-Curie w stronę Białołęki i na Modlińskiej w stronę granicy Warszawy będzie odbywał się bez zmian. Zwykłymi trasami będą kursowały także tramwaje linii 2 i 17.

Parada seniorów

W sobotę rozpoczynają się również Warszawskie Dni Seniora. Obchody tradycyjnie zainauguruje parada. Około godziny 12.30 barwny korowód przejdzie Marszałkowską z Placu Bankowego do Placu Centralnego.

Na czas przemarszu może zostać wstrzymany ruch kołowy. Utrudnień należy spodziewać się między godziną 12.30 a 13 na jezdni w kierunku Mokotowa. W takiej sytuacji autobusy 107, 111 i 171 pojadą objazdami.

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Prace drogowe na Górczewskiej

W piątek wieczorem rozpoczęły się prace na Górczewskiej związane z odtworzeniem jezdni po budowie drugiej linii metra. W ten weekend wykonawca zajmuje się fragmentem ulicy od skrzyżowania z Lazurową w kierunku Powstańców Śląskich. Po nowej nawierzchni kierowcy pojadą w niedzielę, 13 września, przed północą.

Podczas remontu od Lazurowej będzie możliwy dojazd tylko do stacji paliw. Kierowcy będą mogli korzystać z objazdu ulicami: Lazurową, Człuchowską i Powstańców Śląskich. Dla pieszych będą przygotowane tymczasowe chodniki.

W tym czasie autobusy linii 105, 122, 149, 167, 177, 189, 190, 714, 719, 729, 743 oraz N42 i N95 pojadą objazdami. "Zawieszone zostaną przystanki Os. Górczewska 03, 53 i 71. Uruchomiony zostanie przystanek zastępczy Os. Górczewska 51 przy ulicy Lazurowej" - przekazał ZTM.

Na następny weekend planowane są prace na jezdni w kierunku granicy miasta.

Prace drogowe na Górczewskiej Źródło zdjęcia: Infoulice, Urząd m.st. Warszawy

Przejazd rolkarzy i wrotkarzy

W sobotę wieczorem wrotkarze i rolkarze przejadą przez Śródmieście, Mokotów i Wilanów. Zbiórka, jak zwykle przed Pomnikiem Mikołaja Kopernika na Krakowskim Przedmieściu o godzinie 19.30, a początek przejazdu o godzinie 20.30. Do pokonania będą dwadzieścia trzy kilometry.

Trasa poprowadzi ulicami: Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem, przez Rondo de Gaulle'a, Alejami Jerozolimskimi, przez Rondo Dmowskiego, Marszałkowską, przez Plac Konstytucji, Waryńskiego, Goworka, Spacerową, Belwederską, Jana III Sobieskiego, Aleją Rzeczypospolitej, Branickiego, Przyczółkową, Wiertniczą, Powsińską, Czerniakowską, Gagarina, Belwederską, Bagatela, przez Plac Unii Lubelskiej, Marszałkowską, przez place Zbawiciela i Konstytucji oraz Rondo Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi i Nowym Światem z powrotem przed Pomnik Kopernika. Przejazd może potrwać niemal do północy.

Kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej mogą się liczyć z utrudnieniami na trasie przejazdu.