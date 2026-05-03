Śródmieście

Biegacze uczczą rocznicę uchwalenia konstytucji. Na starcie 6,5 tysiąca osób

Bieg Konstytucji 3 Maja
Uczestnicy na trasie Biegu Konstytucji 3 Maja (materiał z 2025 roku)
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Po raz 34. w Śródmieściu Warszawy odbędzie się Bieg Konstytucji 3 Maja. Na dystansie pięciu kilometrów rywalizować będzie około 6,5 tysiąca zawodników. Start i meta biegu znajdują się na Placu Trzech Krzyży.

Start i meta 34. Biegu Konstytucji 3 maja będą na Placu Trzech Krzyży. Zawodnicy wystartują o godzinie 11. Przebiegną dystans 5 km: ze startu Alejami Ujazdowskimi, ulicą Bagatela do Placu Unii Lubelskiej, Marszałkowską do Placu Zbawiciela, dalej Mokotowską, Piękną, przez Plac Konstytucji znów w Marszałkowską (jezdnię wschodnią), Alejami Jerozolimskimi (jezdnią południową) i Nowym Światem do mety.

Zamknięte ulice

Kluczowy dla zawodników Plac Trzech Krzyży będzie zamknięty w niedzielę do godz. 16.30. Od godz. 7 do 14 kierowcy nie przejadą Książęcą i Żurawią od Kruczej do Placu Trzech Krzyży (wjadą tylko dojeżdżający do Brackiej). Pozostałe ulice, którymi pobiegną zawodnicy, zostaną zamknięte o godzinie 10, a ruch wróci na nie o godzinie 13.30. Jak zapowiedziało miasto, Aleje Jerozolimskie będą zamknięte od Ronda Dmowskiego do Ronda de Gaulle’a. Natomiast ruch na jezdni Marszałkowskiej w kierunku Placu Konstytucji będzie bez zmian.

"Piesi przejdą na drugą stronę trasy tylko w miejscach i czasie wskazanym przez służby porządkowe lub policję" - przekazał stołeczny ratusz. Podczas zmagań będą zamknięte również ulice dochodzące do trasy biegu oraz wyjazdy z osiedli.

Trasa Biegu Konstytucji 3 Maja
Źródło: UM Warszawa

Autobusy na objazdach

Od samego rana, w niedzielę, autobusy zmienią swoje trasy. Linia 108 będzie miała pętlę na przystanku Książęca 02, na ulicy Kruczkowskiego; 116, 180 i 503 będą kursowały objazdem przez ulice Kruczą i Piękną; 118 i 166 przez ulice: Piękną, Górnośląską, Myśliwiecką i Rozbrat; 517 dojadą do Ronda Dmowskiego. W ten sposób autobusy będą kursowały do około godziny 15.

O godzinie 8, gdy zamknięty zostanie cały Plac Trzech Krzyży, na trasę objazdową przez Aleje Jerozolimskie, Wioślarską i Ludną pojadą autobusy linii 127 i 131.

Gdy między 10 a 13 wyłączona z ruchu będzie cała trasa biegu, na objazdach znajdą się autobusy linii: 100, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 127, 131, 158, 159, 166, 180, 503, 507, 517, 520, 521 i 525. 

